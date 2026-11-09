Компания Latvenergo объяснила стремительный рост цен на электроэнергию в Латвии
9 ноября средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии и Литве превысила 400 евро за мегаватт-час. В Latvenergo рост объясняют подорожанием энергоресурсов, сокращением выработки из возобновляемых источников и ограниченными возможностями импорта.
Как сообщает Latvenergo, в начале ноября цены на электроэнергию в странах Балтии резко выросли: в отдельные дни среднесуточная цена в Латвии и Литве превышала 300 евро за мегаватт-час (МВт·ч), а 9 ноября – даже 400 евро за МВт·ч.
Если до сих пор влияние подорожания энергоресурсов на цены на электричество существенно сдерживала высокая выработка из возобновляемых источников, то с приближением зимы потребление электроэнергии растет, а выработка солнечных электростанций значительно сокращается – вплоть до 50%. Мощности ветроэнергетики в этом году выросли на 59%, однако именно сейчас выработка на них существенно ниже, чем на прошлой неделе. Кроме того, в Латвии сейчас неблагоприятная гидрологическая ситуация на Даугаве: приток воды на треть ниже, чем год назад.
Существенное влияние оказывает и выработка атомных электростанций Северных стран. Если год назад доступность их мощностей составляла 85%, то сейчас – 55%, то есть примерно на треть меньше.
В результате для покрытия спроса на электроэнергию все большее значение приобретают более дорогие источники генерации, затраты которых в этом году резко выросли из-за подорожания ресурсов.
Ситуацию в Латвии и Литве дополнительно осложняет ограниченная пропускная способность линий электропередачи между Эстонией и Латвией. Если Эстония располагает достаточно мощным соединением с Финляндией, то возможности Латвии и Литвы по обмену электроэнергией с Северными странами, особенно с Финляндией, меньше.
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Таким образом, на фоне роста спроса и сокращения выработки из возобновляемых источников на уровень цен на электроэнергию в Балтии влияют более дорогие генерирующие мощности, затраты которых существенно увеличились.