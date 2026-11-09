Компания Latvenergo объяснила стремительный рост цен на электроэнергию в Латвии

Если до сих пор влияние подорожания энергоресурсов на цены на электричество существенно сдерживала высокая выработка из возобновляемых источников, то с приближением зимы потребление электроэнергии растет, а выработка солнечных электростанций значительно сокращается – вплоть до 50%. Мощности ветроэнергетики в этом году выросли на 59%, однако именно сейчас выработка на них существенно ниже, чем на прошлой неделе. Кроме того, в Латвии сейчас неблагоприятная гидрологическая ситуация на Даугаве: приток воды на треть ниже, чем год назад.