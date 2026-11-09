Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
Утром во вторник в Латвии ожидается небольшой мороз
Утром во вторник температура воздуха в Латвии составит -3...+3 градуса, прогнозируют синоптики.
Начиная с юго-запада страны ожидаются прояснения. Обойдется без существенных осадков. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Днем температура воздуха не превысит +2...+6 градусов.
В Риге завтра ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер - южный, юго-восточный от слабого до умеренного. В утренние часы температура воздуха понизится до нуля градусов, в пригороде - до -2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +4 градусов.