Утром во вторник в Латвии ожидается небольшой мороз

В Риге завтра ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер - южный, юго-восточный от слабого до умеренного. В утренние часы температура воздуха понизится до нуля градусов, в пригороде - до -2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +4 градусов.