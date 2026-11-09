Опрос показал, что жители Латвии неверно действуют, получив сигнал системы оповещения
Почти 95% опрошенных жителей Латвии получали предупреждения системы сотового оповещения, однако лишь 9,3% сразу выполняют содержащиеся в них указания. Спасатели напоминают: промедление может отнять время, необходимое для спасения.
Надо действовать
Почти 95% опрошенных получали сообщения системы сотового оповещения, а более половины, или 51%, отмечают, что воспринимают их серьезно. Однако лишь 9,3% респондентов признают, что немедленно действуют в соответствии с указаниями, а 41,7% перед этим проверяют дополнительную информацию, свидетельствует опрос Norstat, проведенный по заказу Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Результаты показывают: хотя большинство опрошенных обращают внимание на полученные сообщения, их отношение к необходимости действовать различается.
Почти четверть, или 24,4% опрошенных, обращают внимание на предупреждения, но не всегда считают необходимым действовать. Еще 11,7% отмечают, что ничего не предпринимают, поскольку полагают, что угроза не затронет их лично. Всего в опросе участвовали 1004 респондента, из которых 89,4% получали сообщения системы сотового оповещения уже несколько раз.
"Если в сообщении указано действовать немедленно, поиски дополнительной информации могут отнять время, необходимое для собственной защиты. Поэтому призываю, получив сообщение системы сотового оповещения, прочитать его до конца и действовать в соответствии с указаниями. А за дальнейшей официальной информацией можно следить, уже находясь в безопасности", – подчеркивает начальник VUGD генерал Мартиньш Балтманис.
Меня это не касается
Результаты опроса выявляют и другую проблему: часть респондентов замечают сообщение, но не считают возможную угрозу достаточным основанием для действий. Однако то, что в момент получения предупреждения опасность еще не видна или не ощущается, не означает, что она не может повлиять на безопасность человека.
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Об этом напоминает и августовская буря, во время которой поваленные деревья перекрывали дороги, были повреждены здания и автомобили, возникали перебои с электричеством и связью. В таких ситуациях своевременное предупреждение позволяет подготовиться, пока это еще можно сделать безопасно: например, изменить планы, зарядить телефон или выполнить другие указанные в сообщении меры безопасности.
"Полезно заранее составить личный или семейный план действий – продумать, что мы будем делать, получив различные предупреждения. Если мы знаем, как действовать в конкретной ситуации, легче преодолеть первоначальные колебания и своевременно подготовиться к возможной угрозе", – поясняет клинический психолог Диана Занде.