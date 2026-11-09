Опрос показал, что жители Латвии неверно действуют, получив сигнал системы оповещения

Почти четверть, или 24,4% опрошенных, обращают внимание на предупреждения, но не всегда считают необходимым действовать. Еще 11,7% отмечают, что ничего не предпринимают, поскольку полагают, что угроза не затронет их лично. Всего в опросе участвовали 1004 респондента, из которых 89,4% получали сообщения системы сотового оповещения уже несколько раз.