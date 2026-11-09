Лисы в городе! Рижское самоуправление выпустило методичку о том, как себя вести

Используйте несколько способов отпугивания лис. Можно применять ультразвуковые отпугиватели, датчики движения с подсветкой, звуковые сигналы и другие средства. Лисы быстро понимают, что действительно представляет для них опасность, а что нет. Поэтому параметры отпугивателей - частоту, звук, яркость освещения и другие настройки - необходимо периодически менять. При этом следует учитывать, что ультразвуковые устройства могут негативно воздействовать на домашних животных.