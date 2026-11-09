Лисы в городе! Рижское самоуправление выпустило методичку о том, как себя вести
Лис в Риге можно встретить не только на окраинах, но и в жилых районах. Почему дикие животные все чаще появляются рядом с людьми, чем они могут быть опасны и как защитить свой двор от незваных гостей? Специалисты объяснили, как правильно вести себя при встрече с лисой и что поможет не привлекать ее к своему дому.
Лисы издавна обитают в городах и их окрестностях, поэтому их появление в населенных районах не является чем-то необычным. Увеличение числа сообщений о встречах с этими животными в последние годы объясняется не столько резким ростом их популяции, сколько широким распространением современных технологий - мобильных телефонов и камер видеонаблюдения, благодаря которым жители стали гораздо чаще фиксировать появление лис.
Городская среда дает лисам два важных преимущества: безопасное укрытие и обилие пищи. На территории города у них нет естественных врагов - волков и рысей, которые в дикой природе регулируют численность лис, устраняя конкурентов в охоте. Обычные домашние собаки, не прошедшие специальную подготовку, также не представляют для лис серьезной угрозы.
Лиса - очень умное и способное приспосабливаться животное, которое эффективно использует ресурсы, созданные человеком. В городе ее пищу составляют как привычная добыча (птицы, грызуны, небольшие кошки), так и легкодоступные альтернативные источники - пищевые отходы, корм для домашних животных и содержимое кормушек для птиц.
В то же время следует учитывать, что лисы - дикие животные, которые могут переносить различные заболевания и паразитов (клещей, блох, кишечных паразитов и чесотку), поскольку, в отличие от домашних питомцев, не получают ветеринарной помощи.
Положительным моментом является то, что благодаря многолетней программе пероральной вакцинации бешенство в Латвии официально ликвидировано и на протяжении многих лет не выявлялось ни у одного дикого животного.
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Рекомендации по сокращению присутствия лис и защите населенных территорий
Ограничьте доступ к легкодоступной пище. Не оставляйте пищевые отходы на улице, закрывайте или ограждайте мусорные контейнеры. Корм для домашних животных и птиц размещайте в таких местах и в такое время, чтобы не приучать лис к регулярному кормлению. В темное время суток корм лучше убирать.
Оградите территорию, закрыв отверстия в заборах, через которые могут проникнуть лисы. Лиса прекрасно карабкается по сетчатому ограждению, может подкопать забор или перепрыгнуть его с возвышения. Следует помнить простое правило: если в отверстие может пролезть лисья морда, то пролезет и все животное.
Перекройте доступ к местам, где лисы могут устраивать убежища. Если на территории, особенно в промышленных зонах, замечены места, в которых лисы прячутся, необходимо закрыть входы и ограничить возможность проникновения туда. Следует помнить, что животные могут выбирать такие места для устройства норы и выведения потомства.
Используйте несколько способов отпугивания лис. Можно применять ультразвуковые отпугиватели, датчики движения с подсветкой, звуковые сигналы и другие средства. Лисы быстро понимают, что действительно представляет для них опасность, а что нет. Поэтому параметры отпугивателей - частоту, звук, яркость освещения и другие настройки - необходимо периодически менять. При этом следует учитывать, что ультразвуковые устройства могут негативно воздействовать на домашних животных.
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Не используйте огнестрельное оружие. В местах проживания людей применение оружия для отстрела лис, как правило, недопустимо. Любая охота на лис в городской среде сопряжена с юридическими и техническими сложностями. Сам факт появления лисы в городе автоматически не означает наличия предусмотренных нормативными актами оснований для проведения охоты на административной территории Риги.