Почему латвийские пограничники не могут стрелять по нарушителям? Глава Госпогранохраны объяснил ограничения
Почему латвийские пограничники не могут стрелять по нарушителям, повреждающим пограничную инфраструктуру, и почему нельзя просто установить на границе электрический забор? Глава Госпогранохраны Гунтис Пуятс в эфире программы "Uz līnijas" на телеканале TV24 объяснил действующие ограничения.
Одна из зрительниц программы возмутилась тем, что пограничники, сталкиваясь с людьми, которых, по ее словам, направляют из Беларуси для незаконного пересечения латвийской границы, не могут действовать более решительно. "Легальные люди нормально пересекают границу через пограничные пункты. А всех этих, кто идет со стороны Беларуси, отправляют сюда. Под угрозой оказываются деньги наших налогоплательщиков, наше имущество, наша жизнь и безопасность государства", - заявила зрительница.
В качестве примера она привела ситуацию, когда незнакомец проникает в дом и уже оказывается внутри комнаты. По ее мнению, человек в таком случае должен иметь возможность сначала сделать предупредительный выстрел, а затем, если необходимо, применить оружие. Зрительница поинтересовалась, почему латвийские пограничники вынуждены стоять в стороне и ждать, пока что-то произойдет.
Гунтис Пуятс подтвердил, что вопрос о расширении полномочий пограничников действительно рассматривается. По его словам, сейчас закон предусматривает конкретные обстоятельства, при которых сотрудники могут применять оружие.
"Именно для этого и нужна инициатива - чтобы предоставить пограничникам более широкие права на применение средств в подобных ситуациях. Сейчас существуют ограничения: законом определены случаи, когда разрешено использовать оружие, но повреждение инфраструктуры к ним не относится", - пояснил глава Госпогранохраны.
Он также обратил внимание, что действующий порядок предусматривает предупредительные выстрелы, чтобы по возможности минимизировать причиняемый вред. Однако цель новой инициативы - расширить возможности пограничников и позволить им задействовать имеющиеся ресурсы и средства для пресечения угроз. "Эта инициатива как раз и направлена на то, чтобы дать пограничникам больше возможностей использовать все ресурсы и инструменты, которые находятся в их распоряжении, для предотвращения угрозы Латвии и ее безопасности", - подчеркнул Пуятс.
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В ходе передачи затронули и другую идею - установку электрического забора на латвийской границе. На первый взгляд, такой вариант мог бы стать дополнительным препятствием для тех, кто пытается незаконно пересечь границу. Однако, как объяснил Пуятс, реализовать его не так просто.
Электрическое напряжение на ограждении фактически считается применением силы. Следовательно, на него распространяются законодательные ограничения: специальные средства нельзя использовать против любого человека без соответствующих правовых оснований.
Кроме того, к пограничному ограждению могут подойти не только взрослые нарушители, но и маленькие дети или животные. Электрифицированный забор способен причинить им вред, хотя применение силы в отношении таких лиц или в подобных обстоятельствах может быть недопустимым.
По словам Пуятса, пограничники вправе применять специальные средства только в отношении конкретного человека и при предусмотренных законом обстоятельствах, например при совершении соответствующего правонарушения. Постоянное поддержание электрического напряжения на ограждении не отвечает этим требованиям.