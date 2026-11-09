Почему латвийские пограничники не могут стрелять по нарушителям? Глава Госпогранохраны объяснил ограничения

Он также обратил внимание, что действующий порядок предусматривает предупредительные выстрелы, чтобы по возможности минимизировать причиняемый вред. Однако цель новой инициативы - расширить возможности пограничников и позволить им задействовать имеющиеся ресурсы и средства для пресечения угроз. "Эта инициатива как раз и направлена на то, чтобы дать пограничникам больше возможностей использовать все ресурсы и инструменты, которые находятся в их распоряжении, для предотвращения угрозы Латвии и ее безопасности", - подчеркнул Пуятс.