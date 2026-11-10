"Боюсь, нам придется пережить большую беду": актер Гундарс Аболиньш о расколе латвийского общества

"Послушайте, в последнее время, последние пару лет, очень тщательно работали над тем, чтобы расколоть наше общество - такое, каким оно исторически сложилось. Это мы все видели. Одни говорили, что так и надо, другие утверждали, что это опасно и так поступать не следует", - отметил Аболиньш.