"Боюсь, нам придется пережить большую беду": актер Гундарс Аболиньш о расколе латвийского общества
Латвийское общество все сильнее раскалывается, и люди, похоже, уже не способны объединиться даже ради общей цели. Актер Гундарс Аболиньш опасается, что вернуть утраченное единство сможет лишь "большая общая беда".
Актер Гундарс Аболиньш считает, что прежнее чувство единства во многом утрачено, а вернуть его может оказаться непросто. Своими размышлениями он поделился в эфире программы "Nedēļa. Post Scriptum". По мнению актера, последние пару лет в Латвии целенаправленно создавались условия для раскола общества, которое исторически складывалось как единое целое. Разногласия по различным вопросам становились все заметнее, а люди все чаще оказывались по разные стороны баррикад.
"Послушайте, в последнее время, последние пару лет, очень тщательно работали над тем, чтобы расколоть наше общество - такое, каким оно исторически сложилось. Это мы все видели. Одни говорили, что так и надо, другие утверждали, что это опасно и так поступать не следует", - отметил Аболиньш.
Размышляя о том, способны ли сегодня жители Латвии открыто выражать свое несогласие, выходить на улицы и протестовать, актер признался, что не слишком верит в такую возможность. По его словам, для совместных действий людям прежде всего необходимо ощущение общности, которого сейчас не хватает.
"Вы спрашиваете, выйдем ли мы на улицы, будем ли открыто протестовать. Боюсь, что нет, потому что у нас больше нет этого единства - в самом прекрасном смысле этого слова. К сожалению, само это слово обесценилось", - сказал он.
Говоря о том, что могло бы вновь сплотить людей, Аболиньш вспомнил слова актера Эдуарда Павулса. Тот, как рассказал его коллега, когда-то высказал мысль, что людям, возможно, необходимо пережить большое общее горе, чтобы снова почувствовать себя единым целым.
"Я опасаюсь, что нам, возможно, придется пережить эту большую беду, чтобы понять, кто мы такие, и чтобы все повернулось к лучшему", - признался Аболиньш. Сам актер назвал свой взгляд на ситуацию не слишком оптимистичным.