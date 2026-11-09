Своих родных нельзя, но можно чужих: депутаты нового Сейма уже раздают "хлебные" должности
В латвийском Сейме после выборов началось распределение не только депутатских мандатов, но и парламентских должностей. Теперь неизбранные кандидаты, политические активисты, супруги коллег и родственники известных политиков получают работу помощников и руководителей бюро. Как же депутаты обходят запрет на трудоустройство собственных родственников?
С утверждением мандатов депутатов 15-го Сейма парламентарии начали нанимать помощников, а фракции - консультантов. Нанимать родственников запрещено - за это можно получить штраф, потому что это конфликт интересов. Поэтому, начиная с 14-го Сейма, депутаты нанимают не своих родственников, а родственников своих коллег. Это происходит и в новом парламенте, сообщает программа TV3 "Ничего личного".
Две трети депутатов 15-го Сейма - новички. В качестве помощников выбраны, в частности, неизбранные кандидаты в депутаты и супруги коллег по фракции. Помощник депутата Сейма - это политическая должность. Единственное квалификационное требование - доверие депутата к помощнику. Обязанности - вести документы, организовывать встречи с избирателями и помогать депутату в работе в парламенте.
За это можно получать 1797 евро. Один депутат может нанять двух помощников. В этом случае зарплата должна быть разделена пополам. Депутаты в основном нанимают активистов предвыборных кампаний, неизбранных соратников или бывших парламентариев.
Почти всех помощников уже нашли политики из партии "Латвия на первом место". У 15 парламентариев 19 помощников. Только Виктория Плешкане и Ольга Петкевича еще никого не наняли. Ричардс Шлесерс не попал в новый созыв, но в парламенте будет его жена Дана Шлесере. Ее помощником будет Кристиан Эрнест Калниньш из молодежного отделения ЛПМ. Будет еще один, имя которого не разглашается, поскольку договор еще не заключен. Работа найдется и для Ричардса - он будет помощником депутата Андрея Клементьева. Еще ему будет помогать Илзе Стобова.
"Такая политическая карьера. Мне везло семь раз подряд, потом я один раз проиграл и четыре года ждал, чтобы получить еще один шанс на переизбрание. Это наш политический хлеб", - говорит Клементьев. Без должности не останется и Кристапс Криштопанс, сын евродепутата Вилиса Криштопанса. Кристапс не избран в Сейм, но стал руководителем бюро секретаря Сейма Рамоны Петравичи ("Латвия на первом месте").