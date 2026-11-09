Своих родных нельзя, но можно чужих: депутаты нового Сейма уже раздают "хлебные" должности

Почти всех помощников уже нашли политики из партии "Латвия на первом место". У 15 парламентариев 19 помощников. Только Виктория Плешкане и Ольга Петкевича еще никого не наняли. Ричардс Шлесерс не попал в новый созыв, но в парламенте будет его жена Дана Шлесере. Ее помощником будет Кристиан Эрнест Калниньш из молодежного отделения ЛПМ. Будет еще один, имя которого не разглашается, поскольку договор еще не заключен. Работа найдется и для Ричардса - он будет помощником депутата Андрея Клементьева. Еще ему будет помогать Илзе Стобова.