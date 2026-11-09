Литва смогла, а Латвия нет: почему Apple до сих пор не добавила латышский язык в iPhone?
Из-за отсутствия латышского языка в iPhone часть пользователей в Латвии чаще сталкивается в интернете с русскоязычным контентом. Хотя проблема обсуждается уже не первый год, ответственные министерства пока не готовят никаких решений.
В Центре государственного языка признают существование проблемы, однако считают, что решать ее с помощью изменений в законодательстве было бы неправильно. Это могло бы создать сложности для производителей других электронных устройств, например термометров и тонометров, сообщает LSM.lv.
Один из возможных вариантов - регулирование на уровне Европейского союза (ЕС), которое обязывало бы производителей обеспечивать интерфейс на языках стран, где продаются устройства. Однако заместитель директора Центра государственного языка по вопросам развития Артур Крастиньш считает более перспективными прямые переговоры с Apple.
"Нужно попытаться добиться этого путем лоббирования, ведя переговоры с Apple на государственном уровне", - заявил Крастиньш.
По его словам, государство могло бы помочь компании, например предоставив необходимые языковые данные.
На вопрос, что сейчас делать владельцам iPhone, не владеющим английским языком, Крастиньш ответил, что многие приложения латвийских компаний уже имеют интерфейс на латышском. Кроме того, использование телефона на иностранном языке он назвал возможностью попрактиковать языковые навыки.
Эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш объяснил, что пользователи iPhone могут самостоятельно изменить порядок предпочтительных языков в настройках телефона. Для этого в разделе Preferred Languages следует поставить латышский на первое место, английский - на второе, а остальные языки расположить по своему усмотрению.
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В таком случае сайты и приложения, учитывающие эти настройки, будут в первую очередь пытаться показывать контент на латышском языке. Если он недоступен, будет использоваться следующий язык из списка.
Страздиньш также напомнил, что Литве удалось добиться появления литовского языка в iPhone, поэтому аналогичные возможности есть и у Латвии.
Между тем ни Министерство умного управления и регионального развития, ни Министерство юстиции сейчас не занимаются этим вопросом и не готовят соответствующих законодательных поправок. В Службе государственной безопасности и организации по предотвращению киберинцидентов Cert.lv также заявили, что вопрос не относится непосредственно к их компетенции.
При этом в Cert.lv поддерживают доступность латышского языка в цифровых устройствах, поскольку понятные пользователю настройки и предупреждения о безопасности помогают лучше распознавать угрозы. Однако специалисты подчеркивают, что сам по себе язык интерфейса не определяет уровень кибербезопасности - гораздо большее значение имеют привычки пользователя и настройки защиты устройства.