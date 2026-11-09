Литва смогла, а Латвия нет: почему Apple до сих пор не добавила латышский язык в iPhone?

Между тем ни Министерство умного управления и регионального развития, ни Министерство юстиции сейчас не занимаются этим вопросом и не готовят соответствующих законодательных поправок. В Службе государственной безопасности и организации по предотвращению киберинцидентов Cert.lv также заявили, что вопрос не относится непосредственно к их компетенции.