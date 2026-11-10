В Кулдиге решили деньгами заманивать к себе будущих медиков. Сколько платят?
Чтобы привлечь специалистов и обеспечить жителям доступность медицинской помощи в долгосрочной перспективе, самоуправление Кулдигского края объявило конкурс на получение стипендий для будущих врачей – резидентов. Подать заявки можно до 2 декабря.
Самоуправление определило пять специальностей, представителям которых доступна поддержка в рамках этого конкурса: терапевт, хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог и врач неотложной медицинской помощи.
Стипендиальная программа обеспечивает будущим врачам финансовую поддержку во время резидентуры и одновременно мотивирует их связать свое профессиональное будущее с Кулдигским краем.
На стипендию самоуправления могут претендовать резиденты, которые осваивают одну из указанных специальностей и соответствуют условиям предоставления стипендий. Размер стипендии для обучающихся в резидентуре составляет 100% минимальной месячной заработной платы на момент ее назначения.
Стипендия назначается на оставшийся срок обучения с обязательством после его завершения не менее трех лет отработать по соответствующей специальности в самоуправлении или у выбранного им работодателя.
Заявки на конкурс необходимо подать до 2 декабря 2026 года. Претендент должен подготовить заявление и необходимые документы, в том числе справку об обучении, выписку об успеваемости, рекомендацию или характеристику, а также подтверждения будущих трудовых отношений. Полный перечень документов и условия конкурса доступны в обязательных правилах думы Кулдигского края № 7/2024 "Порядок предоставления стипендий самоуправления Кулдигского края".
Документы можно подать в электронном виде, подписав надежной электронной подписью и отправив на dome@kuldiga.lv или официальный электронный адрес самоуправления.
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Подать документы лично можно в Центре приема посетителей самоуправления Кулдигского края по адресу: улица Базницас, 1, Кулдига.