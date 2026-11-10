В Кулдиге решили деньгами заманивать к себе будущих медиков. Сколько платят?

Заявки на конкурс необходимо подать до 2 декабря 2026 года. Претендент должен подготовить заявление и необходимые документы, в том числе справку об обучении, выписку об успеваемости, рекомендацию или характеристику, а также подтверждения будущих трудовых отношений. Полный перечень документов и условия конкурса доступны в обязательных правилах думы Кулдигского края № 7/2024 "Порядок предоставления стипендий самоуправления Кулдигского края".