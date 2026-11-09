Жизнь у границы: военная техника, блокпосты и проверки автомобилей стали привычными для жителей Латгале
В латвийских приграничных поселках военная техника стала частью повседневного пейзажа, а остановки автомобилей на блокпостах - привычной процедурой. Одни жители поддерживают усиленные меры безопасности, другие признаются, что постоянные проверки уже серьезно мешают обычной жизни.
В восточных приграничных районах Латвии повседневная жизнь все больше отличается от привычной обстановки в других регионах страны. Жители сталкиваются с воздушными тревогами, опасениями возможного отчуждения земель, а также с заметно возросшим присутствием Национальных вооруженных сил. Как сообщает передача "360TV Ziņas", например, в поселке Жигури, расположенном менее чем в десяти километрах от российской границы, военная техника уже стала привычной частью пейзажа.
На улицах можно увидеть бронемашины и грузовики, перевозящие так называемые "зубы дракона" - бетонные противотанковые заграждения. Кроме того, в регионе оборудован целый ряд контрольных пунктов. Там жителей просят предъявлять документы, а при необходимости - открывать багажники автомобилей.
Впрочем, местные жители постепенно привыкли к усиленным мерам безопасности. "Мы уже привыкли. Куда же мы без охраны, если вдруг что-то случится? Пусть ездят, мы им только "привет" говорим", - рассказал житель Жигури Игорь.
Командир 27-го пехотного батальона 2-й Видземской бригады Земессардзе, подполковник Райво Земитис, отмечает, что местные жители оказывают военным заметную поддержку. "Начиная с бабушек, которые предлагают нам блины и горячий чай, и заканчивая поднятыми вверх большими пальцами в знак одобрения того, что мы контролируем транспортный поток. Местные уже говорят, что теперь нельзя ездить пьяными, без водительских прав или без техосмотра", - рассказал он.
Однако приспособиться к новой обстановке удается не всем. В Виляке и Куправе жители не скрывают, что регулярные проверки автомобилей вызывают серьезную усталость.
По их словам, транспорт могут останавливать по несколько раз в день. Каждая такая проверка способна задержать поездку на 15-20 минут. В результате люди рискуют опоздать на работу или даже на прием к врачу.
Таким образом, усиление безопасности на восточной границе воспринимается местными жителями по-разному: одни считают присутствие военных необходимой защитой, другие все чаще сталкиваются с неудобствами, которые становятся частью их повседневной жизни.