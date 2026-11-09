Жизнь у границы: военная техника, блокпосты и проверки автомобилей стали привычными для жителей Латгале

Командир 27-го пехотного батальона 2-й Видземской бригады Земессардзе, подполковник Райво Земитис, отмечает, что местные жители оказывают военным заметную поддержку. "Начиная с бабушек, которые предлагают нам блины и горячий чай, и заканчивая поднятыми вверх большими пальцами в знак одобрения того, что мы контролируем транспортный поток. Местные уже говорят, что теперь нельзя ездить пьяными, без водительских прав или без техосмотра", - рассказал он.