Янис Ензис больше не будет руководить ассоциацией рестораторов - ушел в большую политику
Латвийскую ассоциацию ресторанов (LRB) возглавила Агнесе Фреймане, владелица ресторана Meat Chef. Она сменила на посту Яниса Ензиса, который был избран депутатом 15-го Сейма от "Объединенного списка" (AS).
До назначения Фреймане занимала должность вице-президента ассоциации. Теперь ее место занял совладелец бренда Ezītis miglā Эрнандо Гамарра. Сам Ензис продолжит работу в LRB в качестве члена правления. По его словам, решение оставить пост президента связано с избранием в парламент. Работа в Сейме потребует значительно больше времени, а ему как новому депутату предстоит освоить немало нового.
Вместе с тем Ензис подчеркнул, что не собирается полностью прекращать деятельность в ресторанной отрасли, поскольку значительная часть его профессиональной карьеры связана именно с этим бизнесом.
Изменения в правлении ассоциации произошли в конце октября. Помимо Ензиса, Фреймане и Гамарры, в правление LRB входят Кришьянис Путниньш, Сандра Клавиня, Расмусс Петерсонс, Райво Мединьш, Лаурис Алексеевс и Райтис Берзиньш. Латвийская ассоциация ресторанов была основана в конце 2017 года. Ее главная задача - защищать интересы ресторанного бизнеса страны и повышать его конкурентоспособность.