Янис Ензис больше не будет руководить ассоциацией рестораторов - ушел в большую политику

До назначения Фреймане занимала должность вице-президента ассоциации. Теперь ее место занял совладелец бренда Ezītis miglā Эрнандо Гамарра. Сам Ензис продолжит работу в LRB в качестве члена правления. По его словам, решение оставить пост президента связано с избранием в парламент. Работа в Сейме потребует значительно больше времени, а ему как новому депутату предстоит освоить немало нового.