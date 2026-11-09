Скоро зима, пора притормозить.
В Латвии
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Уже через несколько дней на эстакадах Южного моста в Риге снизят скорость движения
С 13 ноября в Риге на эстакадах Южного моста на зимний сезон снизят разрешенную скорость движения с 70 до 50 км/ч. Как обычно ограничение будет действовать до весны следующего года.
Разрешенную скорость снизят на участке эстакад Южного моста от въезда с улицы Латгалес до улицы Лубанас, а также в обратном направлении – от улицы Лубанас до въезда с улицы Пиедруяс.
Ограничение вводится для повышения безопасности движения с учетом характерных для зимнего сезона погодных условий и возможного обледенения проезжей части.
Рижское самоуправление призывает водителей соблюдать установленные ограничения скорости, следить за дорожными знаками и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного покрытия.