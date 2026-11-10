Жителям Латвии объяснили, хватит ли государственной пенсии для сохранения привычного уровня жизни

Самые высокие ожидания относительно размера пенсии – у жителей в возрасте от 30 до 39 лет: каждый четвертый в этой возрастной группе рассчитывает получать на пенсии не менее 70% нынешних доходов. Для сравнения: среди жителей в возрасте 18–29 лет такие ожидания есть лишь у 19%, а в возрасте 50–59 лет – у 20%.