Жителям Латвии объяснили, хватит ли государственной пенсии для сохранения привычного уровня жизни
Почти половина, или 45% жителей Латвии, рассчитывают, что на пенсии будут получать больше половины нынешних доходов, причем каждый пятый, или 22%, надеется сохранить не менее 70% прежнего уровня доходов, свидетельствует опрос CBL Asset Management. Но одно дело - надежды, и совсем другое - реальность.
Сколько на руки?
По данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2026 года средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии составляла 1401 евро, а, по данным Министерства финансов, средняя выплаченная пенсия по возрасту за первые девять месяцев года составляла около 660 евро. Таким образом, средняя пенсия достигала примерно 47% средней зарплаты после уплаты налогов. При этом четверть опрошенных ожидают, что на пенсии будут получать не больше половины нынешних доходов.
"Размер пенсии зависит не только от доходов за трудовую жизнь и уплаченных социальных взносов, но и от роста накопленного пенсионного капитала. Поэтому для сохранения привычного уровня жизни на пенсии важно заблаговременно оценить, какой доход сможет обеспечить пенсионная система и какую часть необходимо накопить самостоятельно ", – поясняет председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис.
Самые высокие ожидания относительно размера пенсии – у жителей в возрасте от 30 до 39 лет: каждый четвертый в этой возрастной группе рассчитывает получать на пенсии не менее 70% нынешних доходов. Для сравнения: среди жителей в возрасте 18–29 лет такие ожидания есть лишь у 19%, а в возрасте 50–59 лет – у 20%.
Хватит ли?
Размер пенсии в Латвии зависит от нескольких факторов, в том числе от социальных взносов, уплаченных за трудовую жизнь, накопленного пенсионного капитала и возраста выхода на пенсию. Поэтому даже у людей с одинаковой нынешней зарплатой размер будущей пенсии может существенно различаться.
"Полагаться только на то, что пенсия автоматически обеспечит привычный уровень жизни, было бы рискованно. Людям важно не только знать, сколько они хотели бы получать на пенсии, но и следить за тем, как формируется их пенсионный капитал. Например, для второго пенсионного уровня существенное значение имеют выбранный инвестиционный план и его соответствие возрасту человека", – отмечает Карлис Пургайлис.
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