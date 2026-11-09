Сможет ли общественность отстоять бесплатный проезд для людей с инвалидностью
Фото: LETA
Начат сбор подписей за сохранение бесплатного проезда для людей с инвалидностью и их сопровождающих.
В Латвии

Сможет ли общественность отстоять бесплатный проезд для людей с инвалидностью

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за сохранение бесплатного проезда для людей с инвалидностью и их сопровождающих, а также за отмену обязанности доплачивать разницу в цене билета на региональных коммерческих рейсах.

Представителем инициативы указан Раймондс Лейниекс-Пуке. Он пишет, что Закон об инвалидности в настоящее время гарантирует бесплатный проезд людям с I или II группой инвалидности, детям с инвалидностью, а также человеку, сопровождающему ребенка с инвалидностью или лицо с I группой инвалидности.

В свою очередь, Министерство сообщения предложило ограничить оплачиваемую государством льготу до 70% от цены билета. Если это предложение будет принято, пассажиру придется платить 30% за поездку, которая до сих пор была бесплатной. Если ребенок с инвалидностью не может ехать один, семье придется платить и за билет ребенка, и за билет сопровождающего, говорит Лейниекс-Пуке.

В то же время, как указано в инициативе, на региональных коммерческих рейсах уже действует порядок, который может заставить пассажира доплачивать. Если билет на коммерческий рейс дороже установленного государством тарифа в дотируемом региональном транспорте, разницу покрывает сам пассажир. Автор инициативы хочет, чтобы человек, которому закон гарантирует бесплатный проезд, мог рассчитывать на эту гарантию и при выборе рейса.

В инициативе Сейму предлагается сохранить бесплатный проезд в полном объеме. А именно, сохранить права, установленные в 7-м пункте первой части 12-й статьи Закона об инвалидности, для всех упомянутых в нем лиц, а также отклонить предложение о введении для этих лиц 30%-ной доплаты.

Также Лейниекс-Пуке призывает устранить обязательные доплаты за обычный билет.

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