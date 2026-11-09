Сможет ли общественность отстоять бесплатный проезд для людей с инвалидностью

В свою очередь, Министерство сообщения предложило ограничить оплачиваемую государством льготу до 70% от цены билета. Если это предложение будет принято, пассажиру придется платить 30% за поездку, которая до сих пор была бесплатной. Если ребенок с инвалидностью не может ехать один, семье придется платить и за билет ребенка, и за билет сопровождающего, говорит Лейниекс-Пуке.