Политический троллинг (не) удался: Лиана Ланга неожиданно стала спонсором партии "Суверенная власть"

"Политическая сила не может просто так взять и принять подарок. Его обязательно нужно декларировать. Когда первый состав нашего политического объединения SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI уходил из Рижской думы, Лиана Ланга и Каспар Спунде вручили нам презент, который мы, естественно, задекларировали в KNAB. Теперь их официальные пожертвования, которые мы оценили от каждого по 25 евро, задекларированы официально", - сообщили представители партии.