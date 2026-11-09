Политический троллинг (не) удался: Лиана Ланга неожиданно стала спонсором партии "Суверенная власть"
В середине октября депутаты Рижской думы Лиана Ланга и Каспарс Спунде подарили партии "Суверенная власть" пенопластовое подобие надгробия с провокационной надписью. Однако адресаты не растерялись и обернули сомнительную шутку против самих авторов.
Политический троллинг, похоже, не всегда заканчивается так, как задумывают его авторы. Бывший поэт, общественный деятель и автор "аткриевошаны" Лиана Ланга попыталась эффектно подшутить над партией "Суверенная власть" (Suverēnā vara), после того как стало известно, что, по результатам прошедших выборов, многие ее депутаты вскоре переедут из Рижской думы в Сейм. Необычный политический перформанс состоялся в середине октября прямо во время заседания Рижской думы. Вместе с коллегой по партии, депутатом Каспаром Спунде, Ланга вручила представителям "Суверенной власти" своеобразный прощальный подарок.
Выступая перед собравшимися, она иронично переименовала политическую силу в "SupVāra!" и поблагодарила ее за "фантасмагорический опыт" на протяжении года. "Также хотим сказать спасибо за то, что всей своей кампанией дезинформации и гиперактивной возбудимостью они переезжают в другое учреждение. Спасибо!" - заявила Ланга.
В этот момент Каспар Спунде внес в зал заседаний объемную конструкцию, очевидно изготовленную из пенопласта. С одной стороны она напоминала доску для SUP-серфинга, с другой - надгробный камень. На импровизированном "надгробии" красовалась надпись: "SupVerēnē Vara, здесь мы ставим точку".
Таким образом Ланга и ее соратник решили символически проводить политических оппонентов, покидавших Рижскую думу.
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Но представители "Суверенной власти" решили, что даже такой своеобразный презент не стоит оставлять без официального оформления. Более того, они пообещали задекларировать его в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) - и свое обещание выполнили.
Теперь партия сообщила в социальных сетях о следующем этапе этой истории. По словам ее представителей, подарок был не просто задекларирован: они решили оформить его как официальное пожертвование от самих дарителей.
"Политическая сила не может просто так взять и принять подарок. Его обязательно нужно декларировать. Когда первый состав нашего политического объединения SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI уходил из Рижской думы, Лиана Ланга и Каспар Спунде вручили нам презент, который мы, естественно, задекларировали в KNAB. Теперь их официальные пожертвования, которые мы оценили от каждого по 25 евро, задекларированы официально", - сообщили представители партии.
Но на этом ответный троллинг не закончился. Политические оппоненты решили заодно напомнить Ланге о ее пожертвованиях другим политическим силам. "Лиана Ланга даже меньше пожертвовала Национальному объединению - тем за все время только 21 евро", - добавили представители "Суверенной власти".