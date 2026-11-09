На Рождество над Латвией взойдет необычная Луна - такое совпадение случается очень редко

По данным NASA, в наиболее выраженных случаях суперлуна может казаться до 14% больше и на 30% ярче самого маленького и тусклого полнолуния года. При этом специалисты подчеркивают, что эти различия не настолько велики, как иногда кажется по фотографиям в интернете.