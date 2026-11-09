На Рождество над Латвией взойдет необычная Луна - такое совпадение случается очень редко
В этом году рождественские праздники в Латвии совпадут с интересным астрономическим событием. В ночь на 24 декабря наступит последнее полнолуние 2026 года, причем Луна окажется ближе к Земле, чем обычно. При благоприятной погоде жители смогут увидеть так называемую суперлуну, которая будет выглядеть немного крупнее и ярче привычной.
Согласно данным астрономического портала Time and Date, полнолуние наступит 24 декабря в 3:28 по латвийскому времени. Это означает, что практически идеальный лунный диск можно будет наблюдать в рождественскую ночь, а также вечером 24 и 25 декабря.
Почему рождественская Луна будет особенной?
Декабрьское полнолуние традиционно называют Холодной Луной (Cold Moon). Это название связано с наступлением зимы в Северном полушарии, когда ночи становятся длиннее, а температура воздуха снижается. Еще одно распространенное название - Луна длинных ночей.
В 2026 году декабрьское полнолуние будет особенно интересным, поскольку совпадет с суперлунием. Так называют явление, при котором полнолуние происходит в период, когда Луна находится сравнительно близко к Земле на своей эллиптической орбите.
Из-за этого лунный диск может выглядеть немного больше и ярче, чем во время полнолуний, происходящих на большем расстоянии от нашей планеты. Однако заметить разницу невооруженным глазом довольно сложно, особенно если не сравнивать Луну с фотографиями, сделанными при одинаковых условиях.
По данным NASA, в наиболее выраженных случаях суперлуна может казаться до 14% больше и на 30% ярче самого маленького и тусклого полнолуния года. При этом специалисты подчеркивают, что эти различия не настолько велики, как иногда кажется по фотографиям в интернете.
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Когда лучше всего наблюдать Луну в Латвии?
В Риге 23 декабря Луна взойдет примерно в 14:15, а 24 декабря - в 15:38, незадолго до захода Солнца. Вечером 24 декабря ее можно будет наблюдать практически полностью освещенной.
На следующий день, 25 декабря, восход Луны ожидается около 17:20. К этому времени она уже начнет постепенно убывать, однако визуально все еще будет напоминать полный круглый диск.
Для наблюдения не понадобится специальное оборудование. Если небо будет ясным, суперлуну можно увидеть невооруженным глазом. При желании можно воспользоваться биноклем, чтобы лучше рассмотреть лунную поверхность.
Особенно впечатляющей Луна иногда кажется сразу после восхода, когда находится низко над горизонтом. Однако этот эффект связан преимущественно с особенностями человеческого восприятия, а не с реальным увеличением ее размеров.
Насколько редко полнолуние совпадает с Рождеством?
Само по себе полнолуние происходит примерно каждые 29,5 суток, однако его совпадение с конкретной календарной датой не повторяется ежегодно.
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В 2015 году NASA отдельно сообщало о редком рождественском полнолунии, пришедшемся на 25 декабря. Предыдущее такое совпадение наблюдалось в 1977 году, а следующее ожидается в 2034 году.
В 2026 году ситуация несколько иная: точный момент полнолуния приходится на 24 декабря, то есть на Сочельник по западной христианской традиции. При этом 25 декабря Луна также будет выглядеть почти полной.
Особенность нынешнего года заключается еще и в том, что рождественское полнолуние совпадет с суперлунием. NASA включило 24 декабря 2026 года в календарь предстоящих суперлуний.
Увидеть это явление можно будет по всей Латвии, если позволит облачность.