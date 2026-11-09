Первая жена Кулбергса до сих пор хранит их совместные фотографии, а старший сын уже открыл свой бизнес
После победы "Объединенного списка" на выборах в Сейм внимание привлекла не только политическая карьера Андриса Кулбергса, но и его личная жизнь. Выяснилось, что нынешняя супруга Анна - не первая жена политика. От предыдущего брака у него есть взрослый сын, который уже занимается собственным бизнесом.
В ночь после выборов в 15-й Сейм, когда стало известно о победе партии "Объединенный список", которую представляет премьер-министр Андрис Кулбергс, его супруга Анна поделилась своими впечатлениями в разговоре с журналом Kas Jauns. Во время беседы выяснилась малоизвестная подробность личной жизни политика: Анна не является его первой женой, а от предыдущего брака у Андриса есть сын.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.
Журналисты Kas Jauns, заинтересовавшись семейной жизнью политика до его отношений с Анной, нашли его первую супругу - светловолосую Кристине. В ее профилях в социальных сетях до сих пор сохранилось несколько фотографий, на которых она запечатлена вместе с Андрисом. Пара охотно публиковала снимки из совместных путешествий и приключений в Таиланде, на Крите и в Египте, а также в далекой Австралии и других странах мира.
Совместные фотографии супруги делали и на различных светских мероприятиях.
В социальных сетях Кристине использует два варианта фамилии: в одном профиле она по-прежнему указана как Кристине Кулберга, в другом - как Кристине Краукле.
Также у Андриса Кулбергса и его первой супруги есть общий сын - Кристиан Лукас Кулбергс. Он уже создал собственный бизнес и является основателем компании Mion. Компания занимается автоматизацией бизнес-процессов и разрабатывает индивидуальные системы для предприятий, призванные упростить их повседневную работу.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что премьер-министр Андрис Кулбергс пришел на протест в Екабпилсе с младшим сыном на руках и оказался в центре скандала. Одни увидели в этом использование малыша для создания политического образа, другие напомнили: глава правительства тоже имеет право проводить выходной с семьей.