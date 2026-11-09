Первая жена Кулбергса до сих пор хранит их совместные фотографии, а старший сын уже открыл свой бизнес

Журналисты Kas Jauns, заинтересовавшись семейной жизнью политика до его отношений с Анной, нашли его первую супругу - светловолосую Кристине. В ее профилях в социальных сетях до сих пор сохранилось несколько фотографий, на которых она запечатлена вместе с Андрисом. Пара охотно публиковала снимки из совместных путешествий и приключений в Таиланде, на Крите и в Египте, а также в далекой Австралии и других странах мира.