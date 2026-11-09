Черная пятница приближается - как отличить настоящую скидку от красиво оформленного обмана
До одной из самых ожидаемых распродаж года осталось меньше трех недель. Уже 27 ноября магазины Латвии начнут привлекать покупателей обещаниями огромных скидок, однако за перечеркнутыми ценниками может скрываться совсем не та выгода, на которую рассчитывает человек. Проверки Центра защиты прав потребителей (PTAC) показали, что нарушения при проведении подобных акций встречаются гораздо чаще, чем можно предположить.
Когда начнется Черная пятница в 2026 году?
В этом году Черная пятница приходится на 27 ноября. Традиция масштабных распродаж пришла из США, где они проводятся на следующий день после Дня благодарения, отмечаемого в четвертый четверг ноября.
Однако в Латвии, как и во многих других странах, распродажи давно перестали ограничиваться одной пятницей. Некоторые магазины запускают специальные предложения за несколько дней до основной даты, другие устраивают целые недели скидок, а отдельные акции могут продолжаться практически весь ноябрь.
После Черной пятницы последует еще одна дата, связанная с распродажами, - Киберпонедельник, который в 2026 году выпадает на 30 ноября. Традиционно он ассоциируется прежде всего с покупками в интернете. Но прежде чем отправляться за покупками, стоит обратить внимание на результаты проверок латвийских магазинов.
Почти 42% проверенных скидок оказались вводящими в заблуждение
В январе 2026 года Центр защиты прав потребителей опубликовал результаты масштабного мониторинга интернет-магазинов, проведенного во время распродаж Черной пятницы 2025 года.
С 15 октября по 11 декабря специалисты проверили 27 интернет-магазинов и проанализировали более 1,3 миллиона товарных предложений. Среди них были одежда, косметика, бытовая техника, компьютеры, телефоны, инструменты и другие товары. Оказалось, что скидки предлагались на 121 420 товаров, однако лишь в 36% таких предложений была указана информация о цене за предыдущие 30 дней.
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Особенно показательными оказались результаты проверки тех предложений, где такая информация присутствовала. В 18 230 случаях, или 41,57%, скидка была рассчитана неправильно - не от самой низкой цены товара за предшествующие 30 дней. Кроме того, специалисты зафиксировали тысячи случаев изменения продажных и первоначальных цен непосредственно во время рекламных кампаний.
Были обнаружены и акции продолжительностью до 58 дней, которые создавали у покупателей впечатление временного уникального предложения, хотя на самом деле сниженная цена действовала уже давно.
Как магазины могут создавать иллюзию большой скидки?
Один из распространенных приемов - использование завышенной первоначальной цены, от которой затем рассчитывается якобы внушительная скидка.
Представим, что телевизор обычно стоит 150 евро. За две недели до Черной пятницы магазин продавал его за 100 евро, а в день распродажи снизил стоимость до 90 евро. В рекламе продавец может попытаться представить это как скидку 40%, сравнив новую цену со 150 евро. Однако по общему правилу скидку необходимо рассчитывать от самой низкой цены за предыдущие 30 дней. В нашем примере это 100 евро, поэтому фактическое снижение относительно установленной законом первоначальной цены составляет всего 10%.
Именно для предотвращения подобных ситуаций в Латвии действуют специальные требования к указанию цен во время распродаж.
Согласно правилам Кабинета министров, при объявлении скидки продавец обязан указывать первоначальную стоимость товара и его цену после снижения. При этом первоначальной считается самая низкая цена, по которой товар предлагался всем потребителям в течение 30 дней перед началом акции.
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Есть и исключения. Например, если товар продается в конкретном магазине менее 30 дней, применяется правило самой низкой цены за предыдущие семь дней. Для скоропортящихся товаров и продуктов с истекающим сроком годности предусмотрен особый порядок.
На что обратить внимание перед покупкой?
Самый простой способ не попасться на рекламные уловки - начать следить за стоимостью нужного товара еще до распродажи. Особенно это актуально для дорогой техники, мебели и электроники.
Если сегодня смартфон стоит 600 евро, а через две недели магазин объявит огромную скидку и предложит его за 550 евро, покупатель сможет самостоятельно оценить, насколько выгодным оказалось предложение.
Не менее важно сравнивать стоимость одного и того же товара в нескольких магазинах. Даже если один продавец действительно снизил цену на 30%, у другого такой же товар без всякой акции может стоить дешевле.
При сравнении техники стоит проверять точные номера моделей. Внешне похожие телевизоры, ноутбуки или смартфоны могут отличаться характеристиками, объемом памяти или годом выпуска.
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Отдельного внимания заслуживают дополнительные расходы. Например, стиральная машина может продаваться по привлекательной цене, однако после добавления доставки, подъема на этаж или других услуг итоговая сумма окажется существенно выше.
Насторожить должны и бесконечные распродажи. Если товар месяцами предлагается со скидкой 50%, возникает вопрос, насколько временным является такое предложение. PTAC уже обращал внимание продавцов на недопустимость практики, при которой постоянная цена выдается за исключительную акционную.
Можно ли вернуть товар, купленный на распродаже?
Скидка сама по себе не лишает покупателя предусмотренных законом прав. Если товар приобретен в интернет-магазине, потребитель, как правило, может отказаться от покупки в течение 14 дней после его получения без объяснения причин.
Для этого необходимо уведомить продавца об отказе, после чего у покупателя будет еще 14 дней, чтобы отправить товар обратно. При этом закон предусматривает исключения для некоторых категорий товаров.
Однако ситуация отличается, если покупка совершена в обычном магазине. Если качественный товар просто не понравился или покупатель передумал, у продавца в общем случае нет обязанности принимать его обратно. Некоторые магазины добровольно предлагают такую возможность, поэтому условия возврата лучше уточнять заранее.
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Если же товар оказался неисправным или не соответствует заявленным характеристикам, действуют права потребителя, связанные с недостатками товара, независимо от того, был он приобретен со скидкой или по полной стоимости.
Куда жаловаться, если скидка оказалась обманом?
Если покупатель заметил подозрительную разницу между заявленной и фактической скидкой, специалисты PTAC рекомендуют сохранять доказательства - например, скриншоты страницы товара, рекламных предложений и ценников. Также полезно сохранить подтверждение заказа и переписку с продавцом.
О предполагаемых нарушениях можно сообщить в Центр защиты прав потребителей. Сделать это можно через официальный сайт ptac.gov.lv или по электронной почте pasts@ptac.gov.lv.