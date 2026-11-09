Черная пятница приближается - как отличить настоящую скидку от красиво оформленного обмана

Представим, что телевизор обычно стоит 150 евро. За две недели до Черной пятницы магазин продавал его за 100 евро, а в день распродажи снизил стоимость до 90 евро. В рекламе продавец может попытаться представить это как скидку 40%, сравнив новую цену со 150 евро. Однако по общему правилу скидку необходимо рассчитывать от самой низкой цены за предыдущие 30 дней. В нашем примере это 100 евро, поэтому фактическое снижение относительно установленной законом первоначальной цены составляет всего 10%.