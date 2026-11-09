А вы в курсе, сколько накопили на пенсию? Опрос показал, как жители Латвии хотят об этом узнавать
Большинство жителей Латвии знают, в каком плане второго пенсионного уровня накапливаются их деньги, однако многие хотели бы лучше понимать, насколько успешно работают их вложения и на какую сумму можно рассчитывать к моменту выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Swedbank.
Согласно исследованию, 69% жителей Латвии предпочли бы получать информацию о накоплениях второго пенсионного уровня через интернет-банк, а 42% - через портал manapensija.lv. Почти каждый четвертый респондент (23%) хотел бы получать такую информацию по телефону.
Личные консультации пользуются значительно меньшим спросом. Только 10% опрошенных предпочли бы обращаться за информацией в банковское отделение, а 5% - получать консультации непосредственно в торговых центрах.
Почему важно выбирать безопасный способ получения информации?
"Интересоваться своей пенсией и регулярно следить за накоплениями очень важно, поэтому положительно, что значительная часть людей хочет получать такую информацию чаще. Однако не менее важно, где и как мы ее получаем", - отмечает руководитель управления инвестициями Swedbank Анжелика Добровольска.
По ее словам, пенсионные накопления являются частью личных финансов, поэтому во время консультаций человеку может понадобиться раскрыть конфиденциальную информацию.
"В общественных местах, например в торговых центрах, не всегда возможно обеспечить конфиденциальность разговора и убедиться, что наши данные не попадут к посторонним лицам. Поэтому, прежде чем делиться информацией о своих накоплениях или принимать решения о выборе пенсионного плана, важно убедиться как в надежности источника информации, так и в безопасности выбранного канала связи", - подчеркивает эксперт.
Большинство знают свой пенсионный план, но хотят больше информации
Опрос показал, что 87% жителей Латвии знают, в каком плане второго пенсионного уровня находятся их накопления. При этом 55% респондентов хотели бы чаще получать информацию о результатах работы своего пенсионного плана.
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Многих также интересует, какая сумма может накопиться к моменту выхода на пенсию и какие риски способны повлиять на размер будущих накоплений. Для каждого пятого опрошенного особенно важно, чтобы информация о пенсионном плане была понятной и доступной.
Лишь 8% участников исследования заявили, что не нуждаются в дополнительной информации о своих пенсионных накоплениях.
На что жители Латвии обращают внимание при выборе пенсионного плана?
При выборе пенсионного плана жители прежде всего оценивают его финансовые показатели. Для половины респондентов важнейшим критерием является доходность инвестиций, 33% обращают внимание на низкие расходы, связанные с управлением накоплениями, а 28% - на уровень риска.
Еще 22% опрошенных считают важным фактором устойчивое инвестирование.
"Знать название своего пенсионного плана - хорошее начало, но этого недостаточно. Важно также понимать, соответствует ли выбранный план нашему возрасту и инвестиционному горизонту", - объясняет Анжелика Добровольска.
По ее словам, одним из наиболее удобных решений является выбор пенсионного плана жизненного цикла, соответствующего году рождения человека. Такой план со временем автоматически адаптирует уровень инвестиционного риска к возрасту его участников.