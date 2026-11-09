А вы в курсе, сколько накопили на пенсию? Опрос показал, как жители Латвии хотят об этом узнавать

"В общественных местах, например в торговых центрах, не всегда возможно обеспечить конфиденциальность разговора и убедиться, что наши данные не попадут к посторонним лицам. Поэтому, прежде чем делиться информацией о своих накоплениях или принимать решения о выборе пенсионного плана, важно убедиться как в надежности источника информации, так и в безопасности выбранного канала связи", - подчеркивает эксперт.