В Риге переделают некоторые пешеходные переходы, появятся и два новых

Основные работы связаны с установкой освещения переходов и улучшением доступности среды. В зависимости от конкретного места инфраструктуру приспособят так, чтобы переходами было удобно пользоваться всем участникам движения, в том числе людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и родителям с детскими колясками.