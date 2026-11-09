В Риге переделают некоторые пешеходные переходы, появятся и два новых
Как сообщает Рижское самоуправление, в 12 местах Риги проведут работы по улучшению пешеходных переходов. В десяти местах их переделают, а на улице Твайка и перекрестке улиц Элизабетес и Эрнеста Бирзниека-Упиша оборудуют новые.
Основные работы связаны с установкой освещения переходов и улучшением доступности среды. В зависимости от конкретного места инфраструктуру приспособят так, чтобы переходами было удобно пользоваться всем участникам движения, в том числе людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и родителям с детскими колясками.
Инфраструктуру существующих пешеходных переходов планируется улучшить на улице Лиепаяс, 40, перекрестке улиц Валдекю и Ирбенес, улице Юглас, 2, 1-й линии Чиекуркална, перекрестке улиц Лудзас и Даугавпилс, улице Вестиенас, 35, улице Гривас, 26, улице Звейниеку, 12, улице Унияс, 93, и улице Сеску, 72.
Новые пешеходные переходы оборудуют на улице Твайка, 4, и перекрестке улиц Элизабетес и Эрнеста Бирзниека-Упиша.
В четырех местах – на улице Гривас, 26, улице Звейниеку, 12, улице Унияс, 93, и улице Сеску, 72 – планируется оборудовать приподнятые пешеходные переходы. Их устраивают на возвышении, благодаря чему переход одновременно служит средством снижения скорости движения. Перед таким переходом водителям необходимо снизить скорость, а пешеходам обеспечивается более удобное пересечение проезжей части.