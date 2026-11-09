Стоит ли сейчас продавать квартиру? Эксперт оценил перспективы рынка жилья в Латвии
Цены на недвижимость в Латвии продолжают расти, а эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание. Стоит ли торопиться с продажей квартиры и чего ждать от рынка жилья в ближайшее время?
Каждый третий житель Латвии (33%) считает, что сейчас хорошее время для продажи собственного жилья. Однако почти столько же (30%) придерживаются противоположного мнения и полагают, что продавать недвижимость в данный момент не стоит. Такие результаты показал опрос, проведенный по заказу банка Luminor.
Больше всего тех, кто поддерживает продажу жилья именно сейчас, оказалось среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет. Если рассматривать результаты по регионам, то наиболее уверены в благоприятности момента для продажи жители Риги, а наименее - Видземе.
Желание продать недвижимость может быть связано с ростом цен на жилье, изменениями процентных ставок Euribor, а также инфляцией и повышением зарплат. Однако прежде чем принимать решение, стоит внимательно оценить не только текущую ситуацию на рынке, но и прогнозы отраслевых экспертов, чтобы получить более полное представление о тенденциях в сфере недвижимости.
"Когда цены на жилье растут, интерес жителей к продаже собственной недвижимости обычно повышается. Таким образом люди стремятся получить максимальную прибыль или защитить себя от возможных финансовых потерь, если цены снова начнут снижаться. Однако сейчас нет оснований полагать, что в ближайшее время стоимость жилья может резко упасть, поэтому торопиться с продажей недвижимости именно сейчас не стоит.
В настоящее время ситуация на рынке недвижимости Латвии остается стабильной, а постепенный рост продолжается. Вместе с повышением покупательной способности населения увеличивается и объем выданных ипотечных кредитов.
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Большинство жителей Латвии реалистично оценивают ситуацию на рынке: 71% участников опроса ожидают дальнейшего роста цен на жилье. Это совпадает и с мнением отраслевых экспертов. Уже сейчас наблюдается повышение стоимости недвижимости, и, по прогнозам, в целом за этот год цены на жилье могут вырасти еще на 5-10%", - отмечает руководитель направления ипотечного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс.
По данным банка Luminor, растет и активность в сфере ипотечного кредитования. За первые шесть месяцев этого года объем финансирования, выданного на покупку жилья, оказался на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Домохозяйства все чаще готовы принимать долгосрочные решения о приобретении собственного жилья. Этому способствуют более стабильная ситуация на рынке труда и с доходами населения, а также возросшая уверенность в перспективах развития экономики.
В целом можно сделать вывод, что сейчас действительно достаточно благоприятный момент для продажи недвижимости. Однако принимать такое решение в спешке не стоит: никаких признаков того, что ситуация на рынке в ближайшее время может резко измениться или ухудшиться, пока нет.
Опрос банка Luminor проведен в августе 2026 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В нем приняли участие 1001 житель Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.