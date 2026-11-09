Стоит ли сейчас продавать квартиру? Эксперт оценил перспективы рынка жилья в Латвии

"Когда цены на жилье растут, интерес жителей к продаже собственной недвижимости обычно повышается. Таким образом люди стремятся получить максимальную прибыль или защитить себя от возможных финансовых потерь, если цены снова начнут снижаться. Однако сейчас нет оснований полагать, что в ближайшее время стоимость жилья может резко упасть, поэтому торопиться с продажей недвижимости именно сейчас не стоит.