Трамп сделал заявление о будущем Украины после войны: "Она будет выглядеть иначе"

Когда журналист заметил, что отношение Зеленского к Путину вполне понятно, учитывая российское вторжение в Украину, американский президент предпочел не комментировать это замечание. "Когда [Путин и Зеленский] впервые встретились, к России проявили большое неуважение. Поэтому я ничего не буду говорить", - ответил Трамп. На вопрос, кому из двух лидеров - Путину или Зеленскому - он доверяет больше, президент США также не захотел отвечать. "Я предпочел бы этого не говорить, но у меня хорошие отношения с обоими", - заявил он.