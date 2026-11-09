Трамп сделал заявление о будущем Украины после войны: "Она будет выглядеть иначе"
Дональд Трамп считает, что война России против Украины может завершиться уже в ближайшее время. Однако американский президент предупредил: после окончания боевых действий Украина будет иметь несколько иные очертания. При этом главным препятствием для мира он назвал личную неприязнь Зеленского и Путина.
"Я считаю, что нам удастся этого добиться, и я думаю, что это произойдет, а в результате Украина приобретет несколько иные очертания", - сказал Трамп в интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS, рассуждая о возможном завершении российско-украинской войны.
Говоря о предстоящих трехсторонних переговорах США, России и Украины, которые должны пройти в Абу-Даби во вторник и среду, американский президент выразил мнение, что стороны очень близки к заключению соглашения. "Состоится очень важная встреча. Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, - это я", - подчеркнул Трамп.
Отвечая на вопрос о главном препятствии на пути к миру в Украине, президент США указал на отношения между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. "Это была ненависть между Зеленским и Путиным", - заявил Трамп.
Когда журналист заметил, что отношение Зеленского к Путину вполне понятно, учитывая российское вторжение в Украину, американский президент предпочел не комментировать это замечание. "Когда [Путин и Зеленский] впервые встретились, к России проявили большое неуважение. Поэтому я ничего не буду говорить", - ответил Трамп. На вопрос, кому из двух лидеров - Путину или Зеленскому - он доверяет больше, президент США также не захотел отвечать. "Я предпочел бы этого не говорить, но у меня хорошие отношения с обоими", - заявил он.
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Журналист также поинтересовался, не водит ли Путин Трампа за нос. Американский президент ответил: "Я так не думаю".
Отдельно Трамп прокомментировал ограничения скорости, которые на протяжении большей части октября затрудняли работу военной системы связи Starlink в Украине. Он заявил, что не знает, кто несет ответственность за эти ограничения.
"Это был не я. Система очень хорошая. Возможно, ее скорость снизили. Я даже не знаю. Мне не доказали, что ее скорость действительно снижали. В связи с этой войной распространяется много лжи. Но я знаю одно: когда я об этом узнал, скорость снова увеличилась", - сказал президент США.