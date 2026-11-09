В Риге начали выдавать бесплатный песок для посыпки тротуаров - куда обращаться

С понедельника, 9 ноября, жители Риги могут бесплатно получать песок для посыпки тротуаров зимой. Муниципалитет обеспечит бесплатным песком для обработки пешеходных тротуаров с твердым покрытием владельцев, держателей и управляющих недвижимостью, которые отвечают за содержание прилегающих к своим объектам тротуаров.