В Риге начали выдавать бесплатный песок для посыпки тротуаров - куда обращаться
Рижанам не придется самостоятельно покупать песок для борьбы с гололедом возле своих домов. Муниципалитет начал бесплатно обеспечивать им владельцев и управляющих недвижимостью.
С понедельника, 9 ноября, жители Риги могут бесплатно получать песок для посыпки тротуаров зимой. Муниципалитет обеспечит бесплатным песком для обработки пешеходных тротуаров с твердым покрытием владельцев, держателей и управляющих недвижимостью, которые отвечают за содержание прилегающих к своим объектам тротуаров.
На один объект недвижимости предусмотрено 50 килограммов песка.
Получить его можно будет в четырех местах Риги, предварительно подав заявку. Пункты выдачи расположены по следующим адресам:
- улица Даугавпилс, 31;
- улица Иерикю, 43A;
- улица Гобас, 6A;
- бульвар Узварас, 16A.
Кроме того, в ноябре песок можно будет получить в пунктах приема осенних листьев, организованных муниципалитетом.
Бесплатная раздача песка призвана помочь владельцам и управляющим недвижимости подготовиться к зиме и обеспечить безопасное передвижение пешеходов по прилегающим к зданиям тротуарам.