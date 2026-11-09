В Риге начали выдавать бесплатный песок для посыпки тротуаров - куда обращаться
Фото: LETA
В Риге начали бесплатно раздавать песок для посыпки тротуаров зимой.
В Латвии

В Риге начали выдавать бесплатный песок для посыпки тротуаров - куда обращаться

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Рижанам не придется самостоятельно покупать песок для борьбы с гололедом возле своих домов. Муниципалитет начал бесплатно обеспечивать им владельцев и управляющих недвижимостью.

С понедельника, 9 ноября, жители Риги могут бесплатно получать песок для посыпки тротуаров зимой. Муниципалитет обеспечит бесплатным песком для обработки пешеходных тротуаров с твердым покрытием владельцев, держателей и управляющих недвижимостью, которые отвечают за содержание прилегающих к своим объектам тротуаров.

На один объект недвижимости предусмотрено 50 килограммов песка.

Получить его можно будет в четырех местах Риги, предварительно подав заявку. Пункты выдачи расположены по следующим адресам:

  • улица Даугавпилс, 31;
  • улица Иерикю, 43A;
  • улица Гобас, 6A;
  • бульвар Узварас, 16A.

Кроме того, в ноябре песок можно будет получить в пунктах приема осенних листьев, организованных муниципалитетом.

Бесплатная раздача песка призвана помочь владельцам и управляющим недвижимости подготовиться к зиме и обеспечить безопасное передвижение пешеходов по прилегающим к зданиям тротуарам.

Темы

ДаугавпилсИерикюБульвар Узварас

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