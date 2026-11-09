В Рижском зоопарке на 8 дней снизят стоимость входных билетов. Кто сможет воспользоваться скидкой?

Во время прогулки стоит заглянуть и к паре тюленей Пуйка и Кристе, за которыми можно наблюдать в бассейне даже в прохладную погоду. А тем, кто захочет ненадолго перенестись в тропический климат, стоит посетить Тропический дом с его разнообразными обитателями.