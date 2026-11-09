В Рижском зоопарке на 8 дней снизят стоимость входных билетов. Кто сможет воспользоваться скидкой?
В честь государственных праздников Латвии Рижский зоопарк подготовил специальное предложение для посетителей. С 11 по 18 ноября включительно попасть в зоопарк можно будет всего за 7 евро, однако для получения скидки необходимо выполнить одно простое условие.
В течение всей Патриотической недели, включая выходные и праздничный день 18 ноября, специальная цена билета будет действовать для посетителей, у которых на одежде будет прикреплен латвийский флажок или другой патриотический значок.
Для остальных гостей продолжат действовать обычные тарифы зимнего сезона. Стоимость билета для детей от 4 до 17 лет составляет 5 евро, а малыши до 3 лет включительно могут посещать зоопарк бесплатно.
Зоопарк открыт для посетителей до 17:00, билетные кассы работают до 16:00, а внутренние экспозиции доступны до 16:30.
Осень - прекрасное время для знакомства с обитателями зоопарка. В прохладные дни особенно активными становятся животные, которым не нравится летняя жара. Пока одни предпочитают оставаться в теплых помещениях, другие с удовольствием играют, исследуют территорию и наслаждаются свежим осенним воздухом.
Этой осенью в Рижском зоопарке появилось немало интересного. Посетители могут познакомиться с новыми обитателями - ламами и альпаками, а также посмотреть, насколько подросла малышка зебры Греви, появившаяся на свет летом.
Во время прогулки стоит заглянуть и к паре тюленей Пуйка и Кристе, за которыми можно наблюдать в бассейне даже в прохладную погоду. А тем, кто захочет ненадолго перенестись в тропический климат, стоит посетить Тропический дом с его разнообразными обитателями.
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