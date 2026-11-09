Уже с сегодняшнего вечера в Риге начнутся ограничения движения
Во время мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса, в Риге ожидается ряд ограничений движения. С вечера понедельника, 9 ноября, будет закрыто движение транспорта по улице Бариню, а вечером 11 ноября ограничения затронут набережную 11 Ноября и маршрут факельного шествия. Кроме того, в нескольких местах города будут введены запреты на остановку и стоянку транспортных средств.
Ограничения движения на улице Бариню
С 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября на улице Бариню, на участке от бульвара Узварас до места разворота возле улицы Херманя, будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях, а также запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения связаны с проведением мероприятия "Rīga, mūžības skartā".
Ограничения на набережной 11 Ноября и во время факельного шествия
11 ноября с 17:00 до полуночи будет закрыто движение транспорта по набережной 11 Ноября на участке от Вантового моста до Каменного моста. В это время на улице Пилс, на участке от переулка Полю до Домской площади, а также на Домской площади, на участке от улицы Пилс до улицы Екаба, будет организовано двустороннее движение.
В День Лачплесиса с 16:40 состоится факельное шествие от Рижского Братского кладбища до площади Свободы и набережной 11 Ноября. Участники шествия пройдут по улицам Вароню, Гауяс, Миера и Бривибас, бульвару Бривибас, площади Свободы и улице Калькю. Во время шествия при необходимости движение транспорта на указанном маршруте будет ограничено или полностью закрыто.
Изменения в движении общественного транспорта
В связи с закрытием улицы Бариню с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября будут изменены маршруты автобусов № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55 в районе Агенскалнса.
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В это время в обоих направлениях будут закрыты остановки "Агенскалнский рынок" (Āgenskalna tirgus) и "Улица Эдуарда Смилгя" (Eduarda Smiļģa iela) на улице Бариню. Временные остановки общественного транспорта будут оборудованы на улице Маза Нометню, приблизительно возле дома № 27.
Ограничения на остановку и стоянку автомобилей
С 8:00 9 ноября до 12:00 12 ноября остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на улице Маза Нометню, на участке от улицы Ояра Вациетиса до улицы Коклес, а также на улице Херманя, на участке от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню.
С 15:00 10 ноября до полуночи 11 ноября остановка и стоянка будут запрещены на параллельной дороге набережной 11 Ноября, на участке от переулка Полю до переулка Бискапа.
Кроме того, 11 ноября ограничения на остановку и стоянку будут действовать:
- с 6:00 до 15:00 на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица, на участке от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара;
- с 7:00 до 11:00 на площади Гердера;
- с 12:00 до полуночи на правой стороне набережной 11 Ноября, на участке от переулка Даугавaс до Вантового моста;
- с 6:00 до 19:30 по обеим сторонам улицы Айзсаулес, по обеим сторонам улицы Вароню на участке от улицы Айзсаулес до дома № 3А на улице Вароню, а также на автостоянке возле Первого Лесного кладбища на улице Айзсаулес.
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При необходимости автомобили, оставленные в зонах действия запрета, будут перемещены в другие места, где стоянка разрешена.
Кратковременные ограничения возможны и в других местах
Во время мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса, при необходимости движение транспорта также будет ограничено на площади Гердера с 8:30 до 10:15, на площади Свободы с 12:30 до 13:30, а также на Замковой площади и в ее окрестностях с 13:50 до 14:15.
Возле Рижского Братского кладбища с 10:30 до 12:00 и с 17:00 до 19:30 движение будет регулироваться на перекрестках улиц Айзсаулес и Гауяс, а также проспекта Межа и улицы Вароню.
Кроме того, 11 ноября с 12:30 до 13:30 при необходимости будет ограничено или закрыто движение водного транспорта по Городскому каналу на участке от моста на улице Кришьяня Барона до пешеходного моста возле Бастионной горки.
Рижское самоуправление призывает водителей заранее планировать маршруты, следить за дорожными знаками и указаниями регулировщиков, а также учитывать возможные задержки движения вблизи мест проведения мероприятий.
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За актуальной информацией об изменениях в движении общественного транспорта рекомендуется следить по информационным каналам предприятия Rīgas satiksme.