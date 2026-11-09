Уже с сегодняшнего вечера в Риге начнутся ограничения движения

11 ноября с 17:00 до полуночи будет закрыто движение транспорта по набережной 11 Ноября на участке от Вантового моста до Каменного моста. В это время на улице Пилс, на участке от переулка Полю до Домской площади, а также на Домской площади, на участке от улицы Пилс до улицы Екаба, будет организовано двустороннее движение.