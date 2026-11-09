Скрывающийся в Беларуси Росликов начал распродавать недвижимость в Латвии

На портале объявлений появилось предложение о продаже недвижимости в Риге, зарегистрированной на имя Алексея Росликова. Как рассказали журналистам соседи, в этой секции таунхауса уже довольно давно никто не живет. Речь идет о части двухэтажного таунхауса площадью почти 200 квадратных метров. В объявлении среди преимуществ указаны камин, встроенная кухонная техника, полы с подогревом, две террасы и небольшой земельный участок. Дом продается полностью меблированным за 280 000 евро.