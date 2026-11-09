Скрывающийся в Беларуси Росликов начал распродавать недвижимость в Латвии
Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов, скрывающийся в Беларуси, выставил на продажу свою недвижимость в Риге. За дом, который три года назад обошелся ему в 107 000 евро, политик теперь хочет получить 280 000 евро. Об этом сообщает передача TV3 "Nekā personīga".
На портале объявлений появилось предложение о продаже недвижимости в Риге, зарегистрированной на имя Алексея Росликова. Как рассказали журналистам соседи, в этой секции таунхауса уже довольно давно никто не живет. Речь идет о части двухэтажного таунхауса площадью почти 200 квадратных метров. В объявлении среди преимуществ указаны камин, встроенная кухонная техника, полы с подогревом, две террасы и небольшой земельный участок. Дом продается полностью меблированным за 280 000 евро.
Согласно данным Земельной книги, три года назад Росликов приобрел эту недвижимость за 107 000 евро. Спустя три месяца его однопартийка Светлана Чулкова, как сообщается, купила по соседству аналогичный объект, заплатив значительно больше.
Как ранее сообщало агентство LETA, на выборах в Сейм партия "Стабильности!" получила поддержку лишь 1,997% избирателей. В результате она не преодолела проходной барьер, не попала в парламент и лишилась государственного финансирования.
Председатель правления партии Светлана Чулкова сообщила агентству LETA, что Росликов пока не планирует возвращаться из Беларуси в Латвию, однако прекращать политическую деятельность не собирается. "Он продолжит активно заниматься политикой, высказывать свое мнение и защищать тех людей и вопросы, которым до сих пор посвящал свою работу", - заявила политик.
Как сообщалось, этой весной Рижская дума приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Причиной стало то, что в течение трех месяцев он пропустил более половины заседаний думы.
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Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам он считает возбужденное против него дело политическим заказом. Суд избрал в отношении политика меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил его в розыск. Судебный процесс приостановлен до момента обнаружения Росликова.