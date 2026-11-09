Проходящим службу гособороны Латвии могут оплатить обучение в автошколе

По словам министра, обучение вождению могло бы стать дополнительной образовательной возможностью для военнослужащих. Таким образом, молодые люди во время службы приобретали бы навыки, которые пригодились бы им и после ее окончания. В выигрыше при этом оказались бы и Национальные вооруженные силы. "Если такую программу удастся предложить, то она будет финансироваться государством", - заявил Мелнис.