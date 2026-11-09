Проходящим службу гособороны Латвии могут оплатить обучение в автошколе
Молодые люди, проходящие службу государственной обороны в Латвии, могут получить еще один бонус от государства - возможность бесплатно выучиться на водителя и получить водительские права.
Молодым людям, проходящим службу государственной обороны (VAD) в Латвии, могут предоставить возможность бесплатно получить водительские права за счет государства. Об этом в понедельник, 9 ноября, в эфире передачи "Rīta panorāma" на Латвийском телевидении рассказал министр обороны Райвис Мелнис.
По словам министра, обучение вождению могло бы стать дополнительной образовательной возможностью для военнослужащих. Таким образом, молодые люди во время службы приобретали бы навыки, которые пригодились бы им и после ее окончания. В выигрыше при этом оказались бы и Национальные вооруженные силы. "Если такую программу удастся предложить, то она будет финансироваться государством", - заявил Мелнис.
При этом министр не назвал конкретных сроков, когда подобная возможность может появиться. Сначала, по его словам, необходимо провести внутренний анализ.
Оценивая действующую модель службы государственной обороны, Мелнис назвал ее достаточной. Вместе с тем он подчеркнул, что важно сохранять высокие требования к качеству службы и поддерживать интерес молодых людей к военной подготовке.
По мнению министра, заинтересованность молодежи необходимо поддерживать прежде всего за счет организации повседневной жизни военнослужащих. Речь идет о полноценной подготовке, сотрудничестве с союзниками, а также возможности осваивать различные виды техники и системы.
Не менее важны подходящая инфраструктура для отдыха, возможность встречаться с близкими и получать образование во время службы.
Таким образом, бесплатное обучение в автошколе может стать еще одним стимулом для молодых людей, рассматривающих возможность пройти службу государственной обороны. Однако пока это лишь обсуждаемая инициатива, а не утвержденная программа.