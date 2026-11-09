Стрелок из Кракова, убивший 9 человек, включая членов своей семьи, скончался в больнице
Фото: AP Photo/Beata Zawrzel
Мужчина держит свечу, стоя на главной площади Кракова в воскресенье, 8 ноября, где накануне были застрелены 6 человек.
В мире

Стрелок из Кракова, убивший 9 человек, включая членов своей семьи, скончался в больнице

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Подозреваемый в массовой стрельбе в центре Кракова, унесшей жизни шести человек, умер в больнице. Позже в доме его семьи обнаружили еще три тела - отца, матери и сестры молодого человека.

В Польше в больнице умер 24-летний мужчина, которого подозревают в организации массовой стрельбы в центре Кракова в субботу. В результате нападения погибли шесть человек. Сам предполагаемый преступник получил ранения во время перестрелки с полицейскими и с момента задержания находился в больнице.

Полицейские прибыли на место происшествия и всего за три минуты нейтрализовали нападавшего. Предполагается, что оперативные действия правоохранителей позволили предотвратить еще большую трагедию.

В результате нападения погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Четверо погибших были гражданами Польши, еще двое - гражданин Великобритании и гражданка Австрии. В больницы доставили 16 человек, среди которых были пятеро иностранцев, двое полицейских и сам нападавший. Среди пострадавших иностранных граждан - подданные Австрии, Великобритании, Германии, Португалии и России.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства их смерти и возможную связь с нападением в Кракове.

Ранее польские представители заявляли, что стрелявший увлекался ультраправыми идеологиями. Один из министров охарактеризовал его как ультранационалиста. Однако более подробная информация о возможных мотивах преступления пока не обнародована.

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