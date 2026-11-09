Стрелок из Кракова, убивший 9 человек, включая членов своей семьи, скончался в больнице

В Польше в больнице умер 24-летний мужчина, которого подозревают в организации массовой стрельбы в центре Кракова в субботу. В результате нападения погибли шесть человек. Сам предполагаемый преступник получил ранения во время перестрелки с полицейскими и с момента задержания находился в больнице.