Созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН после кровавых атак России на Украину

Заседание созвано в ответ на усиление российских атак на гражданское население Украины и критически важную гражданскую инфраструктуру, в том числе на удары 2 ноября по Камышевахе Запорожской области, где в результате атак на пункт выдачи гуманитарной помощи и убежище для мирных жителей погибло более 50 человек, а в результате повторных ударов погибли и прибывшие на место спасатели.