Созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН после кровавых атак России на Украину
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Одной из главных причин созыва встречи стали российские удары 2 ноября по Комышевахе Запорожской области.
В мире

Созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН после кровавых атак России на Украину

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Сегодня в 17:00 по латвийскому времени в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, сообщила пресс-секретарь постоянного представительства Латвии при ООН Сигне Знотиня-Знота.

Заседание состоится по запросу Украины и при поддержке Латвии, Дании, Франции, Греции и Великобритании. Латвию на заседании будет представлять министр иностранных дел Байба Браже.

Заседание созвано в ответ на усиление российских атак на гражданское население Украины и критически важную гражданскую инфраструктуру, в том числе на удары 2 ноября по Камышевахе Запорожской области, где в результате атак на пункт выдачи гуманитарной помощи и убежище для мирных жителей погибло более 50 человек, а в результате повторных ударов погибли и прибывшие на место спасатели.

Браже подчеркнет тяжелые гуманитарные последствия российской агрессии, основываясь на задокументированных ООН фактах, а также необходимость прекратить российские атаки на гражданское население, привлечь к ответственности за совершенные международные преступления и добиться немедленного, полного и безоговорочного перемирия, сообщает Министерство иностранных дел.

Одним из главных приоритетов председательства Латвии в Совете Безопасности ООН является удержание агрессии России против Украины в центре внимания международного сообщества, не допуская ее нормализации и разъясняя глобальные последствия российской агрессии.

За ходом заседания можно будет следить в прямом эфире на сайте ООН.

Темы

Байба БражеМинистерство иностранных делСовет безопасности ООНУкраинаВойна в УкраинеРоссияСанкции против России

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