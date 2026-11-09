Созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН после кровавых атак России на Украину
Сегодня в 17:00 по латвийскому времени в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, сообщила пресс-секретарь постоянного представительства Латвии при ООН Сигне Знотиня-Знота.
Заседание состоится по запросу Украины и при поддержке Латвии, Дании, Франции, Греции и Великобритании. Латвию на заседании будет представлять министр иностранных дел Байба Браже.
Заседание созвано в ответ на усиление российских атак на гражданское население Украины и критически важную гражданскую инфраструктуру, в том числе на удары 2 ноября по Камышевахе Запорожской области, где в результате атак на пункт выдачи гуманитарной помощи и убежище для мирных жителей погибло более 50 человек, а в результате повторных ударов погибли и прибывшие на место спасатели.
Браже подчеркнет тяжелые гуманитарные последствия российской агрессии, основываясь на задокументированных ООН фактах, а также необходимость прекратить российские атаки на гражданское население, привлечь к ответственности за совершенные международные преступления и добиться немедленного, полного и безоговорочного перемирия, сообщает Министерство иностранных дел.
Одним из главных приоритетов председательства Латвии в Совете Безопасности ООН является удержание агрессии России против Украины в центре внимания международного сообщества, не допуская ее нормализации и разъясняя глобальные последствия российской агрессии.
За ходом заседания можно будет следить в прямом эфире на сайте ООН.