От солнечных дней до дождей и снега: какой будет погода в Латвии на этой неделе
В Латвии во второй половине этой недели ожидаются осадки, местами возможен и снег. Синоптики прогнозируют усиление ветра, а водителям следует быть внимательными к возможному обледенению дорог.
Во вторник погода будет преимущественно сухой и солнечной, температура воздуха утром во многих местах опустится до 0..-3 градусов, днем не превысит +2..+6 градусов, ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга.
В среду и четверг небо будет в основном облачным, местами пройдут небольшие дожди и снег, кое-где в Курземе ожидается более сильный дождь. В четверг на побережье ожидаются порывы южного ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +6 градусов, лишь местами на побережье будет на градус теплее.
В последующие дни временами ожидаются осадки и порывистый западный ветер, температура воздуха существенно не изменится.
Больше осадков будет в Курземе и на западе Видземе, большая часть осадков выпадет в виде дождя. Автодороги временами могут становиться скользкими.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя в Латвии ожидается на один-два градуса холоднее, чем обычно в ноябре, в последующие недели температура воздуха прогнозируется в основном выше нормы, количество осадков увеличится.