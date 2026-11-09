От солнечных дней до дождей и снега: какой будет погода в Латвии на этой неделе

В среду и четверг небо будет в основном облачным, местами пройдут небольшие дожди и снег, кое-где в Курземе ожидается более сильный дождь. В четверг на побережье ожидаются порывы южного ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +6 градусов, лишь местами на побережье будет на градус теплее.