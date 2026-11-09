В понедельник будет довольно пасмурно, но значительных осадков не ожидается
Фото: Ieva Leiniša/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В понедельник будет довольно пасмурно, но значительных осадков не ожидается

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В понедельник в Латвии будет дуть слабый ветер, сильных осадков не ожидается, а температура воздуха существенно не изменится, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +5..+9 градусов.

В Риге ожидается облачный день, без существенных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +7..+8 градусов.

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