"По сути, учебников нет": латвийским учителям приходится самим создавать материалы для старшеклассников

По ее словам, наиболее сложная ситуация сложилась именно в средней школе, где ученики осваивают предметы на углубленном уровне. "Там практически ничего нет, только постепенно что-то появляется. Учителя сами создают материалы. Есть отдельные цифровые платформы, но они тоже не охватывают весь уровень средней школы. Средняя школа действительно представляет собой самый большой вызов", - рассказала Пудуле.