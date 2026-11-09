"По сути, учебников нет": латвийским учителям приходится самим создавать материалы для старшеклассников
Новая школьная программа уже действует, но подходящих учебников для многих старшеклассников до сих пор нет. Учителям приходится самостоятельно искать информацию, составлять задания и готовить материалы, нередко в свободное от работы время. На эту проблему в эфире TV24 обратила внимание директор Рижской средней школы Тейки Гуна Пудуле.
По ее словам, наиболее сложная ситуация сложилась именно в средней школе, где ученики осваивают предметы на углубленном уровне. "Там практически ничего нет, только постепенно что-то появляется. Учителя сами создают материалы. Есть отдельные цифровые платформы, но они тоже не охватывают весь уровень средней школы. Средняя школа действительно представляет собой самый большой вызов", - рассказала Пудуле.
Ведущий программы удивился ее словам и переспросил, как вообще можно преподавать, если необходимых материалов нет. Директор пояснила, что учителя вынуждены самостоятельно находить выход из ситуации: используют доступные цифровые ресурсы, ищут информацию и составляют собственные учебные материалы.
Дополнительные трудности возникли и с изучением второго иностранного языка. Школа перешла на испанский язык, однако соответствующие учебники пока только разрабатываются.
Похожая ситуация наблюдается и с предметами средней школы. Например, в биологии, по словам Пудуле, лишь недавно, насколько ей известно, появилось учебное пособие для базового курса, выпущенное издательством Zvaigzne. "Мы взяли в школу один экземпляр книги, чтобы учителям было куда заглянуть. Материалы еще создаются, а учителя по вечерам дополнительно работают и ищут все необходимое", - рассказала директор.
Ведущий поинтересовался, действительно ли старые учебники нельзя использовать хотя бы по тем предметам, где изменения в программе не столь существенны. Например, в истории или биологии могли бы пригодиться книги, изданные десять лет назад.
Пудуле подчеркнула, что школа не отказывается от прежних учебных пособий. Старые книги по-прежнему находятся в классах. "Старые книги мы не выбрасываем. Они стоят в классах, и мы используем их в тех случаях, когда это нужно. Но, по сути, учебников, соответствующих новой программе, нет", - отметила директор.