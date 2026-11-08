Экс-премьер предостерег от чрезмерного сокращения расходов - это может затормозить рост экономики

В настоящее время Кариньш занимает должность старшего советника по геополитическим вопросам в международном агентстве стратегических коммуникаций Kreab. Недавно он признался, что после ухода из активной политики его жизнь изменилась к лучшему. Дети выросли, с супругой появилось больше времени друг для друга, а вот гитару он берет в руки гораздо реже, чем хотелось бы.