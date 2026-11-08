Экс-премьер предостерег от чрезмерного сокращения расходов - это может затормозить рост экономики
Латвийская экономика начала расти, а прямые иностранные инвестиции впервые достигли миллиарда евро. Однако чрезмерная экономия со стороны нового правительства может перечеркнуть этот прогресс, предупреждает бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Если новое правительство Латвии начнет слишком сильно затягивать пояса в период экономического роста, это может создать серьезные проблемы. Такое мнение в подкасте TV3 "Piķis un ģēvelis!" высказал бывший премьер-министр и лидер "Нового Единства" (JV) Кришьянис Кариньш.
По его словам, прямые иностранные инвестиции в Латвию, не связанные с фондами Европейского союза, впервые достигли одного миллиарда евро. При этом рост внутреннего валового продукта (ВВП) страны в этом году может составить около 2,5%. Кариньш подчеркнул, что это свидетельствует об экономическом росте.
Если же правительство начнет чрезмерно сокращать расходы, оно рискует задушить положительную динамику. По мнению бывшего премьера, результатом станет сокращение денежных ресурсов и уменьшение числа налогоплательщиков.
Кроме того, Кариньш считает, что Латвии необходимо продолжать работать с европейскими партнерами, чтобы в 2030 году для страны по-прежнему действовало предоставленное исключение в отношении расходов на оборону в размере до 1,5% ВВП.
В настоящее время Кариньш занимает должность старшего советника по геополитическим вопросам в международном агентстве стратегических коммуникаций Kreab. Недавно он признался, что после ухода из активной политики его жизнь изменилась к лучшему. Дети выросли, с супругой появилось больше времени друг для друга, а вот гитару он берет в руки гораздо реже, чем хотелось бы.