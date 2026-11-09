"Премьер о нем положительно отзывался": Нацобъединение хочет, чтобы Домбрава остался главой МВД

Национальное объединение (NA) считает, что замена нынешнего министра внутренних дел Яниса Домбравы в следующем правительстве была бы нелогичным шагом. Партия была бы удивлена, если бы такое решение все же приняли, заявил руководитель фракции NA в Сейме Артур Бутанс. По его словам, как и председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, Национальное объединение ожидает большей конкретики от предстоящих в понедельник переговоров с кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список").