"Премьер о нем положительно отзывался": Нацобъединение хочет, чтобы Домбрава остался главой МВД
Формирование нового правительства Латвии все никак не начнется, но Национальное объединение все же считает, что менять нынешнего министра внутренних дел Яниса Домбраву было бы нелогично, и ожидает от кандидата в премьеры Андриса Кулбергса большей определенности по будущему составу кабинета.
Национальное объединение (NA) считает, что замена нынешнего министра внутренних дел Яниса Домбравы в следующем правительстве была бы нелогичным шагом. Партия была бы удивлена, если бы такое решение все же приняли, заявил руководитель фракции NA в Сейме Артур Бутанс. По его словам, как и председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, Национальное объединение ожидает большей конкретики от предстоящих в понедельник переговоров с кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список").
Бутанс отметил, что первая встреча NA с представителями "Объединенного списка" носила скорее концептуальный характер. Теперь партия рассчитывает обсудить готовность политических сил к переменам, а также распределение сфер ответственности в новом правительстве.
Учитывая уже проделанную работу в сфере внутренних дел, для Национального объединения особенно важно, чтобы начатые процессы продолжились. Партия не видит более подходящего кандидата на пост министра, чем Домбрава, который уже занимает эту должность.
"Зная, что премьер-министр положительно отзывался о Домбраве, многое делал вместе с ним и с министром обороны, было бы неразумно разрывать этот тандем и проводить изменения. Я был бы очень удивлен, если бы это произошло", - заявил руководитель фракции NA.
Бутанс также напомнил о других принципиальных позициях партии на переговорах о формировании правительства. По его словам, консолидация государственных финансов и сокращение расходов бюджета не должны происходить за счет семей и детей. Кроме того, нельзя уменьшать финансирование сферы безопасности.
Что касается возможных партнеров по коалиции, позиция Национального объединения остается неизменной. Решение о том, будет ли к коалиции привлечена и "Новое Единство" (JV), должен принять кандидат в премьеры. Если Кулбергс выберет такой вариант, NA доверится его решению.
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При этом Национальное объединение не рассматривает возможности сотрудничества ни с "Прогрессивными", ни с партией "Латвия на первом месте" (LPV). По словам Бутанса, идеологические разногласия с этими политическими силами слишком велики.
Как сообщалось, в понедельник, 9 ноября, Кулбергс пригласил на переговоры о формировании правительства представителей "Прогрессивных", "Нового Единства" и Национального объединения. На вопрос о том, почему на встречу не пригласили LPV, Кулбергс ответил: "С LPV мы уже все обсудили".
Кандидат в премьер-министры по-прежнему надеется сформировать новое правительство до государственных праздников. После первого заседания 15-го Сейма президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство. Ранее тот выражал надежду представить модель нового кабинета министров до середины ноября.