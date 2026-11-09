В Латвии ожидаются первые серьезные признаки зимы: морозы охватят почти всю страну

Со вторника в Латвию начнет постепенно поступать более холодный воздух, а влияние циклона усилится. Небольшой дождь ожидается лишь местами на востоке страны и на побережье, однако уже с утра возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха во многих районах будет колебаться около нуля, а местами на западе опустится до -1...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.