В Латвии ожидаются первые серьезные признаки зимы: морозы охватят почти всю страну
Следующая неделя пройдет в Латвии с переменчивой погодой. В начале недели осадков будет немного, однако уже к середине недели в страну начнет поступать более холодный воздух, а по ночам ударят небольшие морозы. Местами ожидается мокрый снег, но устойчивый снежный покров пока не образуется.
В понедельник, 9 ноября, небо местами прояснится, а в отдельных районах ожидаются небольшой дождь и морось. Ночью будет дуть слабый или умеренный ветер западных направлений, который к середине дня сменится южным. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем ожидается +4...+9 градусов.
Со вторника в Латвию начнет постепенно поступать более холодный воздух, а влияние циклона усилится. Небольшой дождь ожидается лишь местами на востоке страны и на побережье, однако уже с утра возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха во многих районах будет колебаться около нуля, а местами на западе опустится до -1...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.
Самой холодной, согласно текущим прогнозам, станет ночь на среду, 11 ноября, когда температура воздуха по всей стране опустится до +2...-3 градусов. В День Лачплесиса дожди охватят более обширную территорию, а местами на востоке страны возможен мокрый снег. Из-за колебаний температуры отдельные участки дорог на востоке Латвии могут стать скользкими. Днем температура составит +2...+7 градусов, а на морском побережье будет немного теплее - до +7...+9 градусов.
Во второй половине недели к Латвии с северо-запада приблизится циклон, который принесет больше осадков и усиление ветра. Временами ожидаются осадки умеренной интенсивности, однако их распространение будет меняться день ото дня. Наиболее сухая погода прогнозируется в выходные.
Температура воздуха существенно не изменится, поэтому осадки по-прежнему будут преимущественно в виде дождя, хотя местами возможен и мокрый снег. Западный и юго-западный ветер усилится, а вблизи побережья его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.