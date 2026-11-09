"Тихая пандемия" уже убивает тысячи людей в Европе: ученые предупредили о грядущей катастрофе
Обычные антибиотики все чаще перестают помогать против опасных инфекций. В Евросоюзе устойчивые к лекарствам бактерии уже ежегодно уносят около 35 000 жизней, а в ближайшие десятилетия число погибших во всем мире может исчисляться десятками миллионов.
Ученые по всему миру и в Европе бьют тревогу из-за стремительного распространения антимикробной резистентности. Эту проблему уже называют "тихой пандемией": в Европейском союзе она ежегодно становится причиной смерти примерно 35 000 человек. Исследователи предупреждают, что в ближайшие десятилетия ситуация может приобрести катастрофический характер.
Когда-то антибиотики изменили историю медицины, позволив лечить инфекционные заболевания, которые прежде нередко заканчивались смертью. Однако это достижение все сильнее подвергается угрозе: бактерии приспосабливаются и становятся устойчивыми к препаратам, которые должны их уничтожать.
Эксперты предупреждают, что антимикробная резистентность уже превратилась в одну из наиболее серьезных угроз общественному здоровью.
"Устойчивость к антибиотикам означает, что микроорганизмы больше не реагируют на лекарства, которые мы обычно используем для лечения вызываемых ими инфекций", - объяснила в интервью Euronews профессор ирландского Университета Мейнут Фиона Уолш.
Для пациентов, заразившихся бактериями, устойчивыми сразу к нескольким видам антибиотиков, последствия заболевания могут быть особенно тяжелыми и даже смертельными. Чтобы справиться с инфекцией, врачам нередко приходится сочетать несколько препаратов, однако все чаще даже такое лечение не приносит ожидаемого результата. "К сожалению, часть этих пациентов умирает", - признала профессор Уолш.
Миллионы людей могут погибнуть
Прогнозы ученых вызывают серьезную тревогу. В медицинском журнале The Lancet опубликовано исследование, согласно которому в период с 2025 по 2050 год устойчивость бактерий к антибиотикам может стать непосредственной причиной смерти примерно 39 миллионов человек во всем мире.
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Распространению проблемы способствуют чрезмерное и необоснованное применение антибиотиков как при лечении людей, так и в животноводстве, несоблюдение гигиенических требований и загрязнение окружающей среды.
Поэтому исследователи считают, что бороться с угрозой необходимо с помощью так называемого подхода "Единое здоровье" (One Health). Он основан на понимании того, что здоровье людей тесно связано со здоровьем животных и состоянием окружающей среды, а потому эти сферы нельзя рассматривать отдельно друг от друга.
Как защитить себя от инфекций?
Впрочем, ситуация еще не безнадежна. "Хорошая новость заключается в том, что существует много разных способов борьбы с этими бактериями, а также возможности, с помощью которых мы сами можем защитить себя", - отмечает Уолш.
Одним из важнейших средств профилактики является вакцинация. Она помогает предотвратить инфекции еще до того, как они возникнут. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более широкое и целенаправленное применение вакцин могло бы ежегодно сокращать мировое потребление антибиотиков на 2,5 миллиарда доз.
Не менее важно заботиться об общем состоянии здоровья, особенно пожилым людям, для которых инфекции могут иметь более тяжелые последствия.
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Профессор также обращает внимание на значение естественной микрофлоры организма. "Сами бактерии тоже борются с другими бактериями. Если сообщество бактерий в нашем организме здоровое, оно очень помогает защищаться от инфекций", - объясняет ученая.
Она предупреждает, что необоснованное использование антибиотиков и дезинфицирующих средств может навредить естественной микрофлоре. "Бактерии необходимы нам, чтобы жить. Они нужны в кишечнике, на коже и во рту", - подчеркивает Уолш.
Чтобы антимикробная резистентность не превратилась в еще более масштабный мировой кризис, недостаточно просто разрабатывать новые антибиотики. Исследователи считают, что не меньше внимания необходимо уделять профилактике инфекций, в том числе очистке сточных вод, безопасности продуктов питания и ответственному применению антибиотиков.