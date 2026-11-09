"Тихая пандемия" уже убивает тысячи людей в Европе: ученые предупредили о грядущей катастрофе

Для пациентов, заразившихся бактериями, устойчивыми сразу к нескольким видам антибиотиков, последствия заболевания могут быть особенно тяжелыми и даже смертельными. Чтобы справиться с инфекцией, врачам нередко приходится сочетать несколько препаратов, однако все чаще даже такое лечение не приносит ожидаемого результата. "К сожалению, часть этих пациентов умирает", - признала профессор Уолш.