В Курземе отремонтировали шоссе, не видевшее нового асфальта с советских времен
В Анужи Талсинского края открыта реконструированная региональная автодорога между Руде и Валдемарпилсом.
Региональная автодорога Валдгале–Роя (P126) на участке от Валдемарпилса до Руде (10,09–26,86 км) была заасфальтирована в конце 1960‑х годов XX века и с тех пор не обновлялась, выполнялось лишь текущее содержание покрытия с ямочным ремонтом.
“Это один из самых, а возможно, и самый ожидаемый участок строительных работ за последние годы, и количество людей на сегодняшнем открытии это вновь подтверждает. Огромное удовлетворение — видеть столько радостных лиц,” — сказал председатель правления Latvijas Valsts ceļi Мартиниш Лаздовскис.
Он также отметил, что участок дороги P126 является последним из ремонтируемых в рамках региональной реформы, и поблагодарил строителей, команду LVC, проектировщиков и строительных надзирателей за труд, вложенный в реконструкцию дороги.
Строительные работы между Валдемарпилсом и Руде начались в прошлом сентябре. В их рамках полностью перестроен 17‑километровый участок дороги; в заболоченном месте у водопропускной трубы реки Мазроя на 200‑метровом отрезке усилена конструкция дорожного полотна путем устройства бетонных свай и георешеток. Перестроена и сама труба.
Через реку Роя в Лубе (19,83 км) на месте прежнего моста возведен новый мост из железобетонных конструкций, а у моста в Руде (26,35 км) восстановлены железобетонные конструкции и установлены новые перила. Для безопасности уязвимых участников движения в Руде построены тротуар длиной 1,2 км и освещение, а в Анужы — тротуар длиной 200 м и освещение.
Председатель думы Талсинского края Ансис Берзиньш отметил символичность места — открытие состоялось на полпути между Роей и Валдемарпилсом. Кроме того, когда‑то в Анужы действовал колхоз Cīņa (“Борьба”). “Мне кажется, что во многом слово "борьба" характеризует перипетии вокруг этой дороги,” — сказал А. Берзиньш. Он также подчеркнул, что этот участок важен как для развития экономики, так и для мобильности местных сообществ.
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Этот участок региональной автодороги P126 был включен в разработанную в рамках административно‑территориальной реформы Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) программу ремонта дорог, а строительные работы софинансировались из Фонда восстановления Европейского союза (ЕС).