В Курземе отремонтировали шоссе, не видевшее нового асфальта с советских времен

Председатель думы Талсинского края Ансис Берзиньш отметил символичность места — открытие состоялось на полпути между Роей и Валдемарпилсом. Кроме того, когда‑то в Анужы действовал колхоз Cīņa (“Борьба”). “Мне кажется, что во многом слово "борьба" характеризует перипетии вокруг этой дороги,” — сказал А. Берзиньш. Он также подчеркнул, что этот участок важен как для развития экономики, так и для мобильности местных сообществ.