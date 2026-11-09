Большинство елгавских автоводителей отказались снижать скорость даже после установки бетонных заграждений

В октябре за две полные рабочие дни на улице Платонес было насчитано 2925 транспортных средств, в том числе 124 грузовых автомобиля. По сравнению с маем 2025 года среднесуточное число грузовиков сократилось со 116 до 62, то есть приблизительно на 47%. Общая интенсивность движения в день уменьшилась на 24% — с 1922 до 1463 транспортных средств. Снизилась и средняя скорость движения — с 43 км/ч до 38 км/ч, а доля нарушителей скоростного режима уменьшилась с 95,8% до 73,6%.