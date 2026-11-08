В Гулбенском крае планируют существенно повысить плату за аренду муниципальных квартир

Цель — повысить размеры арендной платы на 2027 и 2028 годы для всех уровней благоустроенности жилых помещений. Ожидается, что в городе Гулбене доля прибыли в арендной плате за муниципальные жилые помещения в расчете на квадратный метр в месяц без НДС составит: для благоустроенных жилых помещений — 2 евро с 1 февраля 2027 года и 3 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 1 евро); для частично благоустроенных жилых помещений — 1,20 евро с 1 февраля 2027 года и 1,80 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 0,60 евро); для жилых помещений без удобств — 0,60 евро с 1 февраля 2027 года и 0,90 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 0,30 евро).