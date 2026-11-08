В Гулбенском крае планируют существенно повысить плату за аренду муниципальных квартир
До 11 ноября каждый желающий может подать в самоуправление свое мнение о запланированных поправках.
После завершения общественного обсуждения документ будет направлен на утверждение на заседании думы. Планируется, что изменения в ценах на аренду муниципальных квартир вступят в силу с 1 февраля.
Цель — повысить размеры арендной платы на 2027 и 2028 годы для всех уровней благоустроенности жилых помещений. Ожидается, что в городе Гулбене доля прибыли в арендной плате за муниципальные жилые помещения в расчете на квадратный метр в месяц без НДС составит: для благоустроенных жилых помещений — 2 евро с 1 февраля 2027 года и 3 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 1 евро); для частично благоустроенных жилых помещений — 1,20 евро с 1 февраля 2027 года и 1,80 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 0,60 евро); для жилых помещений без удобств — 0,60 евро с 1 февраля 2027 года и 0,90 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 0,30 евро).
Предполагается, что в сельских территориях края доля арендной платы за муниципальные жилые помещения в расчете на квадратный метр в месяц без НДС составит: для благоустроенных жилых помещений — 1 евро с 1 февраля 2027 года и 1,50 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 0,57 евро); для частично благоустроенных жилых помещений — 0,70 евро с 1 февраля 2027 года и 1 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 0,35 евро); для жилых помещений без удобств — 0,30 евро с 1 февраля 2027 года и 0,50 евро с 1 января 2028 года (сейчас — 0,17 евро).
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Ожидается, что за счет увеличения доли прибыли в арендной плате доходы бюджета самоуправления в 2027 году вырастут на 22 000 евро (по сравнению с 2026 годом), а в 2028 году — уже на 46 000 евро.
"Действующие размеры арендной платы не обеспечивают достаточных поступлений для покрытия расходов на содержание, обновление и развитие муниципального жилого фонда. Текущие ставки действуют уже несколько лет и не пересматривались с учетом экономической ситуации и фактических затрат на содержание жилого фонда", - указывает самоуправление.
Кроме того, в отдельных случаях арендная плата за его жилые помещения значительно ниже, чем в других самоуправлениях Латвии.