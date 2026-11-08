Власти Германии стали допрашивать приезжающих в страну россиян
Граждан России, прибывающих в аэропорт Берлин-Бранденбург, приглашают на беседы о ситуации на родине, родственниках и возможных связях с военными. О нескольких случаях сообщили "Холод" и "Важные истории" со ссылкой на пассажирок и их близких.
По информации "Холода", в конце октября россиянку, приехавшую на семейную свадьбу, пригласили на разговор уже после прохождения паспортного контроля. Беседа продолжалась около часа. Женщину спрашивали о родственниках в Германии, мобилизации, службе ее сыновей и росте цен в России.
Другая собеседница издания столкнулась с похожей ситуацией 4 ноября, возвращаясь в Германию, где живет по постоянному виду на жительство. После проверки документов ее повели к отдельной комнате. Когда сопровождавший пояснил, что участие добровольное, женщина отказалась. Ей сразу вернули документы и позволили уйти.
"Важные истории" получили отдельное свидетельство от 26-летней россиянки, которую опрашивали 10 сентября. Она возвращалась из Грузии через Стамбул. В отдельной комнате двое мужчин в гражданском и переводчица расспрашивали ее о жизни в Берлине, поездках в Россию, занятиях родителей и возможных связях с военными или разведкой. После беседы женщину пропустили в страну.
Ранее власти ФРГ объявили об усилении проверок въезжающих россиян. Немецкое правительство уверено в причастности России к попытке атаки на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпциг/Галле.