Власти Германии стали допрашивать приезжающих в страну россиян

"Важные истории" получили отдельное свидетельство от 26-летней россиянки, которую опрашивали 10 сентября. Она возвращалась из Грузии через Стамбул. В отдельной комнате двое мужчин в гражданском и переводчица расспрашивали ее о жизни в Берлине, поездках в Россию, занятиях родителей и возможных связях с военными или разведкой. После беседы женщину пропустили в страну.