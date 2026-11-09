Исследование ОЭСР показало, сколько жители Латвии должны откладывать на пенсию для достойной жизни

В Ирландии необходимая дополнительная доля достигает 19,4%, в Польше – 17,3%, в Хорватии – 15,7%, в Словении – 12,5%. В Швейцарии она составляет 12,1%, в Германии – 11,1%, в Великобритании – 9,1%, а во Франции – 6,2%. Эти показатели относятся к мужчинам со средней зарплатой.