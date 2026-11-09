Исследование ОЭСР показало, сколько жители Латвии должны откладывать на пенсию для достойной жизни
Работникам со средней зарплатой в Латвии необходимо на протяжении всей трудовой жизни дополнительно направлять в пенсионные накопления 12,3% заработка, чтобы на пенсии получать доход на уровне 70% прежней зарплаты. Такой расчет приводит ОЭСР в докладе Pensions Outlook 2026.
При зарплате 1500 евро до уплаты налогов дополнительный взнос составил бы 184,50 евро в месяц, при 2000 евро – 246 евро, а при 2500 евро – 307,50 евро.
ОЭСР называет этот показатель разрывом по взносам. Он показывает, какую дополнительную долю заработка человеку необходимо направлять в добровольный пенсионный план сверх обязательных взносов, чтобы достичь выбранного уровня пенсионного дохода.
По оценкам ОЭСР, в 22 из 30 рассмотренных европейских стран обязательные пенсии окажутся ниже целевого уровня в 70% валового заработка.
Среди стран Балтии наиболее высокий показатель зафиксирован в Литве, где работникам со средней зарплатой нужно дополнительно откладывать 20,7% заработка. Это также самый большой разрыв среди рассмотренных стран. В Эстонии показатель составляет 12,2% – практически столько же, сколько в Латвии.
В Ирландии необходимая дополнительная доля достигает 19,4%, в Польше – 17,3%, в Хорватии – 15,7%, в Словении – 12,5%. В Швейцарии она составляет 12,1%, в Германии – 11,1%, в Великобритании – 9,1%, а во Франции – 6,2%. Эти показатели относятся к мужчинам со средней зарплатой.
В большинстве стран расчеты для женщин близки к мужским. Однако в Польше женщинам требуется откладывать на 8,6 процентного пункта больше, а в Венгрии – на 2,9 процентного пункта больше.
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«Когда разрывы велики, это означает, что люди часто недостаточно копят, и у них не будет достаточно средств для достойного уровня жизни на пенсии», - комментирует эти данные профессор Иэн Клэчер из Лидсского университета.
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