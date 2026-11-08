Организаторы протестов готовы сесть на рельсы, чтобы остановить транзит российского зерна через Латвию

Организаторы прошедшей в субботу акции протеста "Нет кровавому зерну!" не исключают блокировки железнодорожных путей, если транзит российского зерна через Латвию не будет прекращен. Об этом сообщил инициатор протеста, фермер и общественный активист Гундарс Калве. По его оценке, акция в Екабпилсе прошла очень хорошо, хотя организаторы рассчитывали, что участников будет больше. При этом после завершения протеста Калве получил множество звонков от жителей, которые благодарили организаторов и выражали поддержку. Именно поэтому ограничиваться одной акцией протестующие не намерены. Во вторник вечером, 10 ноября, организаторы планируют встретиться, чтобы обсудить дальнейшие действия на случай, если транзит российского зерна не остановят.