Организаторы протестов готовы сесть на рельсы, чтобы остановить транзит российского зерна через Латвию
Повторным митингом дело может не закончиться: организаторы акции "Нет кровавому зерну!" рассматривают возможность блокировки железнодорожных путей, если власти не остановят транзит российского зерна через Латвию.
Организаторы прошедшей в субботу акции протеста "Нет кровавому зерну!" не исключают блокировки железнодорожных путей, если транзит российского зерна через Латвию не будет прекращен. Об этом сообщил инициатор протеста, фермер и общественный активист Гундарс Калве. По его оценке, акция в Екабпилсе прошла очень хорошо, хотя организаторы рассчитывали, что участников будет больше. При этом после завершения протеста Калве получил множество звонков от жителей, которые благодарили организаторов и выражали поддержку. Именно поэтому ограничиваться одной акцией протестующие не намерены. Во вторник вечером, 10 ноября, организаторы планируют встретиться, чтобы обсудить дальнейшие действия на случай, если транзит российского зерна не остановят.
Акция протеста "Нет кровавому зерну!" в Екабпилсе (07.11.2026)
Сотни людей в Екабпилсе протестовали против транзита российского зерна через Латвию.
По словам Калве, речь, скорее всего, пойдет уже не о повторном митинге, а о блокировке железнодорожных путей, чтобы не допустить перевозки зерна через территорию Латвии.
При этом инициатор протеста остался недоволен выступлением премьер-министра Андриса Кулбергса ("Объединенный список"), который обратился к участникам акции в субботу. Калве считает, что глава правительства говорил в агрессивном тоне и не дал никаких ясных обещаний.
Негативно он оценил и то, что во время выступления премьер держал маленького сына. По мнению Калве, со стороны это выглядело так, будто ребенок служил своеобразным щитом от протестующих. "После выступления Кулбергса осталось неприятное ощущение", - признал Калве.
Читайте продолжение после рекламы
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) protesta akcijā "Asins graudiem - nē!" uzsvēra, ka "tranzīts ir jāaptur, jo mums nav jābaro kara mašīna" https://t.co/tP2JMRCmqD— LETA Ziņas (@letanewslv) November 7, 2026
Как сообщалось, в субботу премьер-министр пообещал внести в Сейм законопроект, который позволит Латвии остановить транзит российского зерна, запретив заключение новых договоров на такие перевозки. По словам Кулбергса, на следующей неделе документ планируется согласовать между министерствами. "Транзит необходимо остановить. Мы не должны кормить военную машину России и давать деньги на уничтожение украинцев", - заявил премьер, одновременно признав, что быстро найти решение пока не удалось.
Вместе с тем Кулбергс считает, что односторонний запрет на уровне Латвии не станет решением проблемы. По его мнению, ограничение необходимо вводить совместно с Европейским союзом, поскольку регулирование транзита относится к компетенции ЕС, а Латвия должна соблюдать общие правила.
Премьер также предупредил, что в случае запрета транзита зерна Латвии придется быть готовой к судебным разбирательствам и дополнительным расходам. Он задал участникам акции риторический вопрос: за чей счет тогда покрывать эти расходы - за счет учителей, полицейских или работников культуры?
Кулбергс подчеркнул, что страны Балтии уже выступили на уровне Евросоюза с требованием прекратить такой транзит.
Цель акции "Нет кровавому зерну!" - добиться запрета на перевозку через Латвию зерна, выращенного в России и на оккупированных территориях Украины. Организаторы напоминают, что с начала войны латвийское общество оказывает Украине значительную поддержку: принимает беженцев, собирает пожертвования, отправляет гуманитарную помощь и помогает украинцам другими способами. По их мнению, на этом фоне недопустимо, чтобы транспортная инфраструктура Латвии продолжала использоваться для перевозки российского зерна.
Читайте продолжение после рекламы
Между тем объем перевозок зерновых из России через Латвию продолжает быстро расти. По данным Службы государственных доходов (VID), за первые десять месяцев этого года транзит увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего через Латвию из России было вывезено 1,115 миллиона тонн зерновых. За десять месяцев прошлого года этот показатель составлял 357 645 тонн.