Зонт снова пригодится: в Латвии ожидается пасмурный понедельник и максимум +9
В понедельник, 9 ноября, в Латвии не стоит рассчитывать на солнечную погоду. Большую часть дня небо будет затянуто облаками, местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха даже в самых теплых районах страны не поднимется выше +9 градусов.
Ночью также будет облачно. Лишь местами облака ненадолго рассеются. В отдельных районах возможны небольшой дождь и дымка. Ветер будет преимущественно слабым, а столбики термометров покажут +2...+7 градусов.
Днем погода существенно не изменится. Местами сквозь облака будет проглядывать солнце, но рассчитывать на продолжительные прояснения не приходится. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, постепенно сменив направление на южное. Воздух прогреется до +4...+9 градусов.
Какая погода ожидается в Риге
В столице ночь пройдет преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен ближе к утру. Температура воздуха составит +4...+6 градусов.
Днем в Риге сохранится облачная погода, временами возможен кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер, а к середине дня воздух прогреется примерно до +7 градусов.
Таким образом, понедельник в Латвии обещает быть типичным ноябрьским днем - без сильных морозов, но и без особых поводов рассчитывать на солнце. Стоит захватить зонт, особенно если предстоит провести много времени на улице.