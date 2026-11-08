Осталась всего неделя: что владельцам недвижимости в Латвии нужно успеть сделать до 16 ноября
Фото: LETA
Самоуправления рекомендуют не откладывать оплату до последнего дня, особенно при банковском переводе, чтобы платеж был своевременно зачислен.
В Латвии

Осталась всего неделя: что владельцам недвижимости в Латвии нужно успеть сделать до 16 ноября

Елена Денисова

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Владельцам недвижимости в Латвии стоит проверить, все ли обязательные платежи за этот год уже внесены. В понедельник, 16 ноября, истекает срок последнего в 2026 году платежа налога на недвижимость.

Речь идет о четвертом, заключительном платеже налога на недвижимость за 2026 год. Обычно его необходимо внести до 15 ноября, однако в этом году дата выпадает на воскресенье, поэтому крайний срок перенесен на понедельник, 16 ноября. 

Кому необходимо заплатить налог?

Налог на недвижимость касается владельцев квартир, частных домов, земельных участков и другой недвижимости, подлежащей налогообложению.

В Латвии годовую сумму налога обычно делят на четыре платежа. В 2026 году установлены следующие сроки: 31 марта, 15 мая, 17 августа и 16 ноября.

При этом собственники могут не ждать каждого срока и заплатить всю годовую сумму заранее. Если налог за 2026 год уже полностью уплачен, дополнительных платежей в ноябре делать не требуется.

Размер налога зависит от объекта недвижимости, его кадастровой стоимости, действующих ставок и предусмотренных самоуправлением льгот. Поэтому суммы у владельцев разных объектов могут существенно отличаться.

Что будет, если не заплатить до 16 ноября?

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,05% от своевременно неуплаченной суммы налога. Например, если задолженность составляет 200 евро, пеня будет увеличиваться на 10 центов в день.

При длительной неуплате задолженность может быть взыскана в установленном законом порядке. Самоуправления также призывают проверить, не осталось ли долгов за предыдущие платежные периоды.

Где проверить задолженность и как заплатить?

Узнать точную сумму налога, проверить предыдущие платежи и погасить задолженность можно через интернет. Для этого доступны два государственных сервиса:

  • epakalpojumi.lv - в разделе Nekustamais īpašums, услуга Mans nekustamā īpašuma nodoklis.
  • Latvija.gov.lv - через услугу Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa.

На портале epakalpojumi.lv также можно посмотреть уведомления о начисленном налоге, узнать размер пени и проверить историю платежей. Оплатить налог можно и обычным банковским переводом по реквизитам соответствующего самоуправления.

Некоторым собственникам положены значительные скидки

Размер налога зависит не только от недвижимости, но и от льгот, установленных конкретным самоуправлением. Например, в Юрмале для жителей, задекларировавших там свое место жительства и соответствующих условиям льготы, предусмотрена скидка в размере 90% на налог за землю и жилье. Об этом напоминает Юрмальское самоуправление.

В других самоуправлениях действуют собственные правила предоставления льгот. Узнать о них можно на сайте соответствующей думы или непосредственно в налоговом отделе.

При этом владельцам недвижимости стоит учитывать, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает от обязанности уплатить налог. Если уведомление не было получено, необходимо уточнить информацию в самоуправлении.

Темы

2026 год

Другие сейчас читают