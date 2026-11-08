Осталась всего неделя: что владельцам недвижимости в Латвии нужно успеть сделать до 16 ноября

Размер налога зависит не только от недвижимости, но и от льгот, установленных конкретным самоуправлением. Например, в Юрмале для жителей, задекларировавших там свое место жительства и соответствующих условиям льготы, предусмотрена скидка в размере 90% на налог за землю и жилье. Об этом напоминает Юрмальское самоуправление.