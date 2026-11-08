Зарплата до 4600 евро в месяц, но работать некому: самая богатая страна ЕС ищет специалистов
Зарплаты до 4600 евро в месяц после уплаты налогов, высокий уровень жизни и перспективы карьеры - казалось бы, желающих работать в Люксембурге должно быть предостаточно. Однако одна из самых богатых стран Евросоюза все острее ощущает нехватку квалифицированных специалистов и готова привлекать работников из-за рубежа, сообщает издание Business Insider.
Особенно остро специалисты нужны в финансовом секторе, банковской сфере и индустрии новых технологий. По данным люксембургских властей, среди наиболее востребованных профессий - финансовые аналитики, бухгалтеры, аудиторы, банковские консультанты и специалисты по управлению инвестиционными фондами.
Не хватает работников и в сфере информационных технологий. Местные компании ищут программистов, инженеров-программистов, системных администраторов, специалистов по кибербезопасности и аналитиков данных.
Заметный кадровый дефицит наблюдается также в юридической сфере, прежде всего в области банковского и страхового права. Кроме того, работодателям нужны сотрудники для медицины и социального обслуживания, строительства и промышленности. В частности, востребованы медсестры, медицинские техники, специалисты по уходу за пожилыми людьми и социальные работники. Предприятия также ищут инженеров, специализирующихся на робототехнике, биотехнологиях, авиации и возобновляемой энергетике.
Чтобы привлечь больше иностранных специалистов, правительство Люксембурга составило список из 20 групп профессий, в которых особенно не хватает работников. Для кандидатов из этих сфер упростили процедуры отбора и трудоустройства.
Это особенно важно для граждан стран, не входящих в Европейский союз: им необходимо выполнять дополнительные требования, чтобы легально проживать и работать в Люксембурге. У граждан Латвии и других стран ЕС условия проще. Благодаря принципу свободного передвижения и трудоустройства в Евросоюзе им не требуется отдельно оформлять разрешение на работу в Люксембурге.