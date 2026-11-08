Зарплата до 4600 евро в месяц, но работать некому: самая богатая страна ЕС ищет специалистов

Это особенно важно для граждан стран, не входящих в Европейский союз: им необходимо выполнять дополнительные требования, чтобы легально проживать и работать в Люксембурге. У граждан Латвии и других стран ЕС условия проще. Благодаря принципу свободного передвижения и трудоустройства в Евросоюзе им не требуется отдельно оформлять разрешение на работу в Люксембурге.