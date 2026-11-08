Нас ждет очень необычное воскресенье в 2027 году. Какие два события совпадут 28 марта?

Причина заключается в разных принципах определения дат. Переход на летнее время в Латвии всегда происходит в последнее воскресенье марта, а Пасха является переходящим праздником. Ее дата определяется по церковному календарю с учетом весеннего равноденствия и лунного цикла. Поэтому в одни годы Пасху отмечают в апреле, в другие - уже в марте. В 2026 году она приходится на 5 апреля, а в 2027-м наступит на восемь дней раньше - 28 марта.