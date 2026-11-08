Нас ждет очень необычное воскресенье в 2027 году. Какие два события совпадут 28 марта?
Весной 2027 года жителей Латвии ждет необычное совпадение: Пасха и переход на летнее время придутся на один и тот же день - 28 марта. Праздничное воскресенье начнется с потерянного часа сна, зато впереди будет еще один выходной день. Подобная ситуация уже случалась, но в последний раз более десяти лет назад.
Пасхальная ночь окажется на час короче
В 2027 году Пасху католики и лютеране будут отмечать 28 марта. Именно на эту дату приходится последнее воскресенье месяца, когда в Латвии по действующим правилам осуществляется переход на летнее время.
В ночь с 27 на 28 марта в 3:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед - сразу на 4:00. Это означает, что ночь формально станет на час короче, а тем, кто привык просыпаться в определенное время, может быть сложнее выспаться.
Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств перейдут на новое время автоматически, если в них включена соответствующая настройка. А вот обычные настенные часы, некоторые бытовые приборы и часы в автомобилях придется переводить вручную.
Есть и приятная сторона: после перехода на летнее время вечера по часам станут заметно светлее. Например, 28 марта солнце в Риге зайдет примерно в 19:53. Правда, сам перевод стрелок не увеличивает продолжительность светового дня - он лишь меняет привычное распределение светлого времени между утренними и вечерними часами.
Четыре выходных подряд и сокращенный рабочий день
В 2027 году пасхальные праздники подарят жителям Латвии четырехдневные выходные. Согласно календарю, отдых продлится с 26 по 29 марта включительно.
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26 марта, в пятницу, отмечается Страстная пятница, которая является официальным праздничным днем. Затем последует обычная суббота, 27 марта, а в воскресенье, 28 марта, наступит Пасха. Понедельник, 29 марта, также будет выходным - это второй день Пасхи.
Более того, четверг, 25 марта, станет предпраздничным днем. Согласно латвийскому трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени перед официальными праздниками сокращается на один час. Для работников со стандартным графиком это означает возможность закончить работу раньше обычного.
Когда такое совпадение происходило в последний раз?
Одновременное празднование Пасхи и переход на летнее время - не ежегодное событие. Последний раз жители Латвии сталкивались с подобным совпадением 27 марта 2016 года.
Причина заключается в разных принципах определения дат. Переход на летнее время в Латвии всегда происходит в последнее воскресенье марта, а Пасха является переходящим праздником. Ее дата определяется по церковному календарю с учетом весеннего равноденствия и лунного цикла. Поэтому в одни годы Пасху отмечают в апреле, в другие - уже в марте. В 2026 году она приходится на 5 апреля, а в 2027-м наступит на восемь дней раньше - 28 марта.
При этом православные верующие и старообрядцы в 2027 году будут праздновать Пасху значительно позже - 2 мая. Разница между двумя датами составит пять недель.