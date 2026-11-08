Пятница, 13-е, возвращается в третий раз за год. Почему 2026-й оказался особенным?
Фото: Otkrito
В 2026 году пятница, 13-е, выпадает сразу на три месяца - февраль, март и ноябрь. Следующее такое совпадение произойдет только 13 августа 2027 года.
В Латвии

Пятница, 13-е, возвращается в третий раз за год. Почему 2026-й оказался особенным?

Отдел информации

Otkrito.lv

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У суеверных жителей Латвии впереди еще одна дата, которую принято встречать с опаской: 13 ноября снова выпадет на пятницу. Причем в 2026 году это произойдет уже в третий раз - больше таких совпадений в одном году просто не бывает. Но почему именно нынешний год оказался настолько богат на мистические даты и действительно ли пятница, 13-е, приносит несчастья?

Три пятницы, 13-е, за один год - как такое возможно?

В 2026 году пятница, 13-е, уже дважды появлялась в календаре - в феврале и марте. Третья и последняя наступит 13 ноября. Для сравнения: в 2025 году такая дата была всего одна - 13 июня, а в 2027-м она тоже встретится лишь однажды, 13 августа.

Как объясняет портал Time and Date, в любом календарном году обязательно бывает хотя бы одна пятница, 13-е, но не больше трех. Причем три совпадения встречаются сравнительно редко. В следующий раз подобная ситуация повторится только в 2037 году.

Причина кроется исключительно в устройстве календаря. 2026 год начался в четверг и не является високосным. В феврале было ровно 28 дней, то есть четыре полные недели, поэтому 13 февраля и 13 марта пришлись на один и тот же день недели - пятницу. А затем календарные расчеты привели к третьему совпадению в ноябре.

Любопытно, что если 13 марта в невисокосном году приходится на пятницу, то 13 ноября тоже обязательно будет пятницей.

Почему именно пятница, 13-е, считается несчастливой?

У этого суеверия нет одной общепризнанной истории происхождения. По одной из наиболее распространенных версий, плохая репутация даты возникла из сочетания двух старых страхов: перед числом 13 и перед пятницей.

В христианской традиции число 13 нередко связывают с Тайной вечерей, на которой присутствовали Иисус Христос и 12 апостолов, включая Иуду, впоследствии предавшего Христа. А пятница считается днем распятия Иисуса.

Есть и другое объяснение. На протяжении многих веков число 12 воспринималось как символ завершенности и порядка. В году 12 месяцев, в зодиаке 12 знаков, в античной мифологии 12 олимпийских богов. Число 13, следующее за ним, будто бы нарушало эту гармонию.

При этом историки не располагают убедительными доказательствами того, что именно сочетание пятницы и 13-го числа считалось несчастливым с древних времен. Вероятнее всего, два самостоятельных суеверия соединились значительно позже, приблизительно в XIX веке.

Популярности мистической даты способствовали литература и кино. В частности, в 1907 году американский писатель Томас Лоусон выпустил роман Friday, the Thirteenth, в котором биржевой спекулянт использовал суеверия для создания паники на финансовом рынке. А в 1980 году на экраны вышел фильм ужасов Friday the 13th, положивший начало известной франшизе.

Не во всех странах боятся одной и той же даты

Самое интересное, что пятница, 13-е, считается несчастливой далеко не во всем мире.

Например, в Испании и Греции дурной репутацией пользуется вторник, 13-е. В Италии же больше опасаются пятницы, 17-го, а число 13 в некоторых традициях даже считается счастливым. Итальянское суеверие связано с римской записью числа 17 - XVII. Если переставить эти буквы, получится латинское VIXI, что означает “я жил”. Эту фразу связывают с представлением о завершившейся жизни.

Действительно ли в пятницу, 13-е, происходит больше несчастий?

Ученые неоднократно пытались проверить, существует ли связь между этой датой и количеством происшествий. Результаты оказались неоднозначными.

В 1993 году в British Medical Journal было опубликовано британское исследование, авторы которого сравнили дорожную обстановку в пятницу, 6-го, и пятницу, 13-го. Выяснилось, что в суеверную дату автомобилей на исследованном участке дороги было меньше, однако число госпитализаций после транспортных происшествий оказалось выше. Впрочем, исследователи отмечали, что выборка была небольшой и результаты могли объясняться случайностью или другими факторами.

А вот исследование нидерландских страховых данных, опубликованное в 2008 году, показало противоположную картину: в пятницу, 13-го, фиксировалось меньше дорожных происшествий, пожаров и краж, чем в обычные пятницы.

Убедительных научных доказательств того, что сама дата способна приносить несчастья, нет. Однако вера в приметы действительно может влиять на поведение человека.

Латвийский врач-психотерапевт Артур Утинанс ранее объяснял, что суеверия возникают, когда люди пытаются найти объяснение непонятным событиям и начинают воспринимать случайные совпадения как знаки судьбы. Иногда подобные ритуалы помогают снизить тревогу, но сами по себе не способны предотвратить неприятности.

Для страха перед числом 13 даже существует отдельное название - трискаидекафобия. А боязнь именно пятницы, 13-го, называется параскаведекатриафобией.

После 13 ноября у суеверных жителей Латвии будет довольно продолжительная передышка: следующая пятница, 13-е, наступит только 13 августа 2027 года.

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