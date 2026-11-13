Пятница, 13-е, наступила в третий раз за год: когда такое повторится и почему это редкость?

Причина кроется исключительно в устройстве календаря. 2026 год начался в четверг и не является високосным. В феврале было ровно 28 дней, то есть четыре полные недели, поэтому 13 февраля и 13 марта пришлись на один и тот же день недели - пятницу. А затем календарные расчеты привели к третьему совпадению в ноябре.