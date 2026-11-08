Жителей Латвии предупредили о скрытой опасности, таящейся в одном виде мобильных приложений
Местоположение и маршрут передвижения в спортивном приложении тоже являются персональными данными. Об этом заявили в Государственной инспекции данных (Datu valsts inspekcijā - DVI).
В ведомстве отмечают, что один маршрут может показаться несущественным, однако регулярные публикации способны раскрыть привычки человека – где он обычно бывает, когда тренируется и какие места посещает.
DVI рекомендует ознакомиться с настройками конфиденциальности спортивного приложения перед началом его использования. Следует проверить, доступны ли профиль и зарегистрированные тренировки всем или их видят только одобренные подписчики. DVI также предупреждает, что не стоит полагаться на предположение, будто другие не видят эту информацию, и призывает проверить, какие настройки видимости установлены в приложении по умолчанию.
Вместе с тем DVI рекомендует пользователям оценить, какой информацией и с кем они хотят делиться. Специалисты по защите данных советуют выбрать настройку, при которой тренировки видны только самому пользователю, если он не хочет показывать свои маршруты другим. DVI отмечает, что видимость профиля, тренировок и маршрутов, возможно, придется настраивать отдельно.
Ведомство рекомендует после изменения настроек проверить доступность ранее опубликованных тренировок. Если возможно, стоит воспользоваться предварительным просмотром профиля, чтобы убедиться, что именно видят другие пользователи. Если же приложение не позволяет установить подходящие ограничения видимости, следует решить, стоит ли сохранять в нем свои маршруты.
DVI также отмечает, что, самостоятельно публикуя сведения о своих тренировках, человек должен понимать, что их могут просматривать и сохранять незнакомые люди. Инспекция не может решать за пользователя, чем ему делиться, или менять настройки конфиденциальности приложения, поэтому перед публикацией следует оценить, какую информацию стоит раскрывать другим.
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