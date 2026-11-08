Жителей Латвии предупредили о скрытой опасности, таящейся в одном виде мобильных приложений

DVI рекомендует ознакомиться с настройками конфиденциальности спортивного приложения перед началом его использования. Следует проверить, доступны ли профиль и зарегистрированные тренировки всем или их видят только одобренные подписчики. DVI также предупреждает, что не стоит полагаться на предположение, будто другие не видят эту информацию, и призывает проверить, какие настройки видимости установлены в приложении по умолчанию.