"В ваш самый темный час вы совершили невероятное": житель Латвии написал трогательное письмо семье своего донора

6 ноября Александр опубликовал воспоминания о моменте, когда ожидание наконец закончилось. Ровно два года назад, в этот день, ему позвонили из больницы. "Ровно два года назад в этот самый день моя жизнь разделилась на "до" и "после". Я дождался звонка, который перевернул все: голос врача в трубке произнес, что появился донор и для меня есть новое сердце..."