"В ваш самый темный час вы совершили невероятное": житель Латвии написал трогательное письмо семье своего донора
Фото: Facebook
Александр рассказал, как дождался чуда и получил новый шанс на жизнь.
В Латвии

"В ваш самый темный час вы совершили невероятное": житель Латвии написал трогательное письмо семье своего донора

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Шесть с половиной лет он ждал звонка, от которого зависела его жизнь. Все это время Александр жил с искусственным сердцем, пока однажды врачи не сообщили: появился донор. Спустя два года после трансплантации он написал трогательные письма семье человека, чье сердце продолжает биться в его груди, и медикам, подарившим ему шанс на новую жизнь.

Александр Коневега знает, что такое ждать чуда, когда собственный организм уже почти исчерпал свои возможности. Более шести лет он жил с искусственным сердцем, надеясь однажды получить донорский орган. В декабре 2024 года, накануне Рождества, это наконец произошло: в Клинической университетской больнице им. Страдиня ему успешно пересадили донорское сердце.

Теперь, спустя два года, Александр вспоминает тот день и говорит о людях, которым обязан своей новой жизнью. В социальных сетях он опубликовал сразу несколько эмоциональных обращений - к семье донора, врачам и всем, кто помог ему пройти этот невероятно трудный путь.

Звонок, которого он ждал шесть с половиной лет

До тяжелой болезни Александр много лет работал высококлассным специалистом в сфере безопасности. Он был профессиональным охранником и телохранителем, имел допуск к государственной тайне, работал даже личным водителем министра. Активно занимался спортом, привык к движению и насыщенной жизни. Но болезнь изменила все. Собственное сердце больше не справлялось, и Александру пришлось жить с искусственным устройством, которое поддерживало его жизнь. Ожидание подходящего донорского органа растянулось на шесть с половиной лет.

6 ноября Александр опубликовал воспоминания о моменте, когда ожидание наконец закончилось. Ровно два года назад, в этот день, ему позвонили из больницы. "Ровно два года назад в этот самый день моя жизнь разделилась на "до" и "после". Я дождался звонка, который перевернул все: голос врача в трубке произнес, что появился донор и для меня есть новое сердце..."

Он признается, что в первые секунды не мог поверить услышанному. После стольких лет ожидания долгожданная новость казалась почти нереальной.

"Оцепенение и шок: в первые секунды сложно поверить, что этот момент настал. То, чего я ждал 6,5 лет, вдруг происходит здесь и сейчас. Понимание того, что появился шанс продолжить жить, когда ресурсы собственного организма уже были на исходе. Было очень страшно, но вместе с тем появилось ощущение, что мне протянули руку над пропастью..."

Затем наступила тишина, а после пришло осознание: все действительно происходит. Александр отправился в больницу. "То, что кажется фантастикой, стало моей реальностью. Я - живое доказательство того, что чудеса случаются, когда за них борются", - написал он.

Письмо людям, которые потеряли близкого, но спасли чужую жизнь

Особенно трогательное обращение Александр опубликовал 7 ноября. Оно адресовано семье человека, чье сердце ему пересадили. Мужчина признается, что долго не решался написать это письмо: подобрать слова, способные выразить такую благодарность, оказалось непросто.

"Здравствуйте, дорогая семья моего донора. Я пишу вам это письмо спустя ровно два года после операции. Мне потребовалось много времени, чтобы найти в себе силы и подобрать правильные слова, хотя я думаю о вас и вашем близком человеке каждый день, с каждым ударом моего сердца".

Александр понимает, что за возможностью для него начать новую жизнь стоит чужая трагедия. Семья донора пережила невосполнимую потерю, и он не берется даже представить глубину их боли.

"Мне трудно представить, через какую глубокую боль и потерю вам пришлось пройти. Но я хочу, чтобы вы знали: в ваш самый темный час вы совершили невероятный, самоотверженный поступок. Вы подарили мне жизнь".

До трансплантации его состояние было настолько тяжелым, что даже простые повседневные дела давались с трудом. Будущее казалось неопределенным, а силы постепенно уходили. Теперь все иначе. "Благодаря вашему решению и бесценному дару вашего близкого человека сегодня я снова живу. За эти два года я смог вернуться к полноценной жизни: я дышу полной грудью, радуюсь каждому утру и строю планы".

В этих словах нет громких обещаний или красивых формулировок ради впечатления. Есть осознание того, что полученное сердце - не просто медицинский шанс, а бесценный дар другого человека. "Часть вашего любимого человека продолжает жить во мне. Я обещаю вам беречь этот дар, заботиться о своем здоровье и прожить эту жизнь максимально достойно и осмысленно".

Свое письмо Александр завершил словами бесконечной благодарности: "Низкий поклон и величайшее человеческое спасибо". Он подписался как "реципиент вашего сердца Александр Коневега".

730 дней, за которые хочется сказать спасибо

Еще одно обращение Александр посвятил медикам Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня - хирургам, трансплантологам, кардиологам, медицинским сестрам, реаниматологам и всему персоналу отделения. Именно здесь два года назад ему провели операцию, которая изменила его судьбу.

"Я пишу вам это письмо сегодня, потому что ровно два года назад в ваших стенах произошло настоящее чудо - мне провели операцию по трансплантации сердца", - обратился он к врачам. Александр признается, что каждый день помнит о людях, чьи знания, опыт и самоотверженный труд позволили ему снова жить. За каждым его сегодняшним вдохом стоит огромная работа медицинской команды.

"Все это время я не перестаю думать о том, какой колоссальный труд, мужество и профессионализм стоят за каждым моим сегодняшним вдохом".

За два года после операции он смог вернуться к полноценной жизни, вновь радоваться простым вещам, строить планы и жить без постоянной боли и страха. "Два года - это прекрасный рубеж. Это время, за которое я успел снова научиться радоваться простым вещам, дышать полной грудью, строить планы на будущее и просто жить без постоянной боли и страха".

Свое обращение к медицинским работникам Александр завершил коротко, но очень емко: "Каждый день из этих 730 дней я проживаю с мыслью о вас".

История, которая напоминает о ценности донорства

После выздоровления Александр не замкнулся в собственной истории. Он стал активно участвовать в мероприятиях, посвященных поддержке донорства органов в Латвии, и рассказывать о том, насколько важно согласие на посмертное донорство.

Его личный опыт - наглядное напоминание о том, что решение одного человека и его близких может подарить кому-то годы жизни, возможность снова заниматься привычными делами, встречать рассветы и строить планы.

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Клиническая университетская больница им. Страдиня Facebook

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